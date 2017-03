Tứ linh hội tụ ế: Mỗi bên một phách

74 tỉ đồng tiền đấu giá từ thiện chỉ là... lời hứa! Chiều 23-11, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và Công ty Gia Gia - đơn vị tổ chức đã có cuộc họp báo cho biết: Đến nay, chưa thu được đồng nào từ cuộc bán đấu giá bốn vật phẩm để gây quỹ cứu trợ miền Trung bị bão lũ tàn phá tại Đêm hội Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung tổ chức vào tối 11-11. Có ba vật phẩm được đấu giá qua điện thoại: chiếc Trống đồng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội (12 tỉ đồng), bức tranh đá quý Khát vọng sống với đề tài bảo vệ môi trường có chữ ký khoảng 80 hoa hậu Thế giới (3 tỉ đồng), khối hồng ngọc bảo quốc nặng 10 kg (11 tỉ đồng). Riêng bộ Tứ linh hội tụ được Công ty Gốm sứ Bảo Long đấu thắng tại chỗ với giá 47,9 tỉ đồng. Sau đó, ban tổ chức liên lạc lại với người mua tranh và trống đồng thì không ai bắt máy. Công ty Bình Điền Long An được ghi nhận là đã mua khối hồng ngọc thì cho rằng có kẻ mạo danh nơi này để đấu giá. Đại diện Công ty Gốm sứ Bảo Long chỉ đồng ý đóng góp cho Hội Chữ thập đỏ 1 tỉ đồng, chia làm ba lần trong vòng một năm, chứ không giao 47,9 tỉ đồng để nhận bộ Tứ linh hội tụ. Lý do phía công ty này đưa ra là chủ sở hữu bộ tứ linh đã tự ý đưa hiện vật về Lâm Đồng và còn đòi đòi phía Bảo Long giao tiền trực tiếp… Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào chiều 24-11, ông Đinh Gia Diên, Giám đốc Công ty Gia Gia, cho biết: “Ban đầu chúng tôi tổ chức đêm hội với tên gọi Đêm hội Hoa hậu Trái đất và doanh nhân 2010, với mục tiêu quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, quảng bá xúc tiến thương mại cho Việt Nam. Sau đó vì có bão lũ nên chúng tôi đã cùng Hội Chữ thập đỏ TP.HCM thêm vào nội dung đấu giá bảo vật với mục đích cứu trợ. Ban tổ chức, Hội Chữ thập đỏ và MC đã thống nhất không nhận đấu giá qua điện thoại, chỉ nhận đóng góp tiền qua điện thoại. Nhưng đến khi diễn ra chương trình, MC “nhảy múa” dữ quá, đang truyền hình trực tiếp, chúng tôi không thể nào kiểm soát được”. Ông Diên cũng cho biết hiện Gia Gia đã chuyển mọi thông tin cho cơ quan công an để điều tra vụ việc. “Nếu công an không điều tra giải quyết được thì đành chịu” - ông Diên nói. HÒA BÌNH