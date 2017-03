Tứ tấu Fabien Mary biểu diễn tại TP.HCM

Tứ tấu Fabien Mary do nghệ sĩ trompet Fabien Mary cùng ba thành viên: Hugo Lippi (guitar), Fabien Marcoz (contrebasse) và Mourad Benhammou (trống) thành lập từ năm 2001.

Fabien Mary bắt đầu học nhạc năm tám tuổi và anh hiện là một trong những nghệ sĩ kèn trompet tài năng nhất ở Pháp. Nhóm tứ tấu Fabien Mary đã giành được giải Django D’or dành cho Tài năng trẻ năm 2003 với album đầu tiên Twilight; riêng Fabien Mary nhận được giải “Jazz à Juan Révélation” (2004) và bốn đề cử cho giải Django Reinhardt dành cho Nghệ sĩ năm của Viện Hàn lâm nhạc jazz từ năm 2008 đến 2011.

Trong buổi diễn tại TP.HCM, nhóm tứ tấu sẽ trình diễn những nhạc phẩm do Fabien Mary sáng tác hoặc chuyển soạn trong các album: Conception, Quartet + One, Four and Four, Chess, Twilight.

Q.TRANG