Tự truyện của nhà báo Đức lên phim

Thủ vai nhà báo Đức, tác giả tự truyện, là diễn viên David Kross, người đóng cặp với Kate Winslet trong phim The Reader.



Benjamin và Sreykeo ngoài đời thực.

Nước Đức năm 2003, một chàng trai trẻ mới bước vào nghề báo bất chợt nhận ra sự nhàm tẻ của cuộc sống thường ngày, của không khí văn phòng ngột ngạt và những tấm thảm trải sàn được hút bụi sạch sẽ. Vậy là Benjamin - tên chàng trai - quyết định khoác ba lô lên vai và thẳng tiến tới Đông Nam Á trong chuyến nghỉ phép dài ba tháng.

Tại Phnom Penh, anh làm quen với Sreykeo trên sàn nhảy như bao anh chàng Tây ba lô với các cô gái bán hoa khác. Nhưng rồi đôi chút khác thường đã níu họ lại với nhau, và đưa cuộc tình ấy đi xa hơn họ tưởng, cho đến một ngày anh nhận được tin Sreykeo bị nhiễm HIV.

Vượt qua những trở ngại về văn hóa, lối sống, tập quán, thậm chí cả sự thiếu thốn triền miên về tiền bạc, Benjamin đã đồng hành cùng Sreykeo, để giành lại nàng từ hố sâu của bệnh tật, mặc cảm, để hiện thực hóa giấc mơ được có gia đình riêng của Sreykeo, và làm nên kết cục có hậu cho câu chuyện tình khó tin, nhưng có thật này.



Hai nhân vật chính trong phim.

Benjamin, với bản tính Đức, khiếu hài hước và cả sự can đảm của một phóng viên tự do, hầu như không để lộ một dòng buồn thương bi lụy nào trên trang tự truyện của mình. Thay vào đó là lớp lớp những chi tiết hài hước khi anh đóng giả làm nhân viên của tổ chức phi chính phủ để tìm nguồn thuốc tin cậy cho bạn gái, khi anh lần đầu hồi hộp đưa nàng vào nhà hàng McDonald’s, khi anh hoảng hốt đi tìm để rồi rốt cục thấy nàng ngồi vắt vẻo trên nóc xe buýt vì không chịu được mùi máy lạnh khét lẹt bên trong…

Cuốn tự truyện cũng mở ra trước mắt người đọc thế giới của dân du lịch bụi, thế giới của Tây ba lô, với tất cả mặt tốt xấu, những giới hạn mong manh giữa sự sa ngã và trải nghiệm, giữa tự do đích thực với đời sống trụy lạc, giữa tình yêu với cuộc truy tầm khoái lạc thể xác đơn thuần và dung tục.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn là những dòng ghi chép chân thực về thân phận khốn cùng của hàng nghìn cô gái quê ở Campuchia, lên thành thị chỉ với ba lựa chọn: công nhân, bồi bàn hoặc gái mại dâm. Lựa chọn nào cũng đưa họ đến những kết cục bi thảm: bị bóc lột, bị cưỡng bức, bị gia đình ném ra đường và xã hội gạt ra lề khi không còn giá trị theo quan niệm của dân bản xứ.

Cuốn sách đã được xuất bản ở Việt Nam, gần như trùng với thời điểm ra mắt bộ phim Same same but different (Giông giống nhưng mà khác) dựa theo cuốn tự truyện.



Theo Nhã Thanh (Evan)