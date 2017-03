Tuấn Hưng: “Tình cảm của tôi đang bị nguội”

Live show của anh chuẩn bị tới đâu rồi?

- Tất cả những công việc đều đang trong giai đoạn xúc tiến. Dạo này mình cứ phải liên tục gặp đạo diễn Nguyễn Quang Dũng để cùng nhau xây dựng một kịch bản sao cho có tính kết nối và tìm ra những điểm thú vị nhất cho live show. Mình muốn show của mình phải thật gần gũi với khán giả.

Liveshow lần trước của anh cũng đã diễn ra cách đây 8 năm, liệu anh có nghĩ, live show này quá trễ không?

- Sau tám năm trở lại làm live show, mình thấy có nhiều cái mới và khá vất vả. Đôi khi mình cũng thấy tám năm là quãng thời gian khá dài, nhưng rồi mình nghĩ lại, có những ca sĩ cả đời họ có làm liveshow bao giờ đâu nên mình thấy việc làm liveshow sau 8 năm cũng khá bình thường. Bởi mình chỉ làm liveshow khi thấy đủ lực đứng trên sân khấu và cảm thấy đó là một điểm nhấn đáng nhớ trong cuộc đời ca hát của mình.

Người ta nói, cuộc đời ca hát của Tuấn Hưng giống như một bộ phim truyền hình dài tập về một anh chàng may mắn, anh nghĩ sao?

- Đúng! Tuấn Hưng gặp nhiều may mắn trên con đường ca hát. Một con người may mắn, cộng với một ca khúc may mắn thì đến thời điểm thích hợp thì sẽ trở thành hit. Có thể Hưng là người hơi mê tín một chút nhưng Hưng tin vào số phận.

Ví dụ như bài Cầu vồng khuyết, ban đầu mình nghĩ đây là một ca khúc sẽ được nhiều người thích nhưng không nghĩ nó lại là thành một “hit”. Hưng chỉ nghĩ đó là một bài hát dễ nghe và cho vào album với hi vọng kéo thêm các fan tuổi teen nhưng thành công của nó đã vượt quá mong đợi của Hưng và nhạc sĩ Minh Khang.

Kể cho bạn nghe một kỷ niệm mà Hưng rất tâm đắc. Thi thoảng, Hưng có hay ngồi ở phố bán đồ ăn của người Bắc ở TPHCM và gặp một người đàn ông bị mù chuyên đi hát rong kiếm sống. Có vài lần chú ấy đến bàn của mình rồi đánh đàn và ca bài Cầu vồng khuyết, mình cảm động lắm chứ.

Có môt giai thoại vui về anh và người bạn thân Duy Mạnh rằng, khi anh đã là một ngôi sao thì Duy Mạnh vẫn còn đang chập chững khẳng định mình. Khi đó, Duy Mạnh có nói với anh rằng: “Người ta kêu tôi có nét giống Tuấn Hưng đấy”. Rồi sau đó, khi bài Kiếp đỏ đen đưa Duy Mạnh lên hàng sao, còn anh thì gặp một số chuyện lận đận trong sự nghiệp. Trong lần gặp lại, anh nói với Duy Mạnh: “Bây giờ thì người ta lại kêu tôi giống Duy Mạnh đấy”. Anh là một người vui tính thật sự hay chỉ là một kẻ giỏi đối đáp?

- (Cười lớn) Đúng là ở một khía cạnh nào đó thì vóc dáng và gương mặt của mình với Duy Mạnh có những nét khá giống nhau. Hưng không dám nói mình giỏi trong việc đối đáp nhưng Hưng là người biết cách trả lời sao cho câu trả lời mềm mại. Còn vui tính thì lúc nào Hưng cũng vui vẻ, đó là điều cần thiết.

Người ta nói người đàn ông vui tính bao giờ cũng có lợi thế hơn khi “đối mặt” với các cô gái. Vui tính hẳn là một ưu điểm giúp Tuấn Hưng trở thành một “sát thủ” đáng sợ trong tình trường như lời đồn đại?

- (Cười) Thế giới chia ra làm hai phái, phái mạnh và phái đẹp. Đàn ông thì không được gọi là đẹp nên “vũ khí” chinh phục phụ nữ là bộ óc dù bề ngoài của người đàn ông cũng quan trọng lắm chứ. Đẹp trai cũng là ưu điểm nhưng với Hưng, quan trọng nhất là khả năng hài hước, biết tận dụng tối đa ưu điểm và hạn chế hết mức có thể những nhược điểm của mình. Nếu luôn “đu trên mây” mà không biết mình là ai thì sẽ cầm chắc thất bại.

Quay trở lại với liveshow của anh, người ta nói chỉ cần Tuấn Hưng mời những người cũ lên sân khấu thì đã có thể tổ chức một liveshow hoành tráng?

- (Cười lớn) Điều đó cũng là điều mà Hưng và anh Dũng (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) nghĩ tới từ trước rồi. Mình cũng định mời hết những người bạn cũ để làm thành một tiết mục đặc biệt trong chương trình. Nhưng ngồi nghĩ đi nghĩ lại, nếu đó là một tiết mục được đầu tư kỹ, dàn dựng tốt và những khách mời thực sự phù hợp thì sẽ thực sự thu hút. Nhưng nếu mang tên tuổi của họ bày lên sân khấu rồi tiết mục không được như mong đợi thì sẽ là một cú giáng mạnh vào tên tuổi của họ và chính mình.

Với lại, Hưng nghĩ đã đến lúc mình nên kín đáo hơn trong chuyện tình cảm, chỉ có mình và người con gái đó nhớ đến, nhắc đến khi cảm thấy cần thiết thôi. Thực sự, mình cảm thấy oải khi để cho báo chí và khán giả biết về chuyện tình cảm của mình rồi.

Tuấn Hưng và ca sĩ Maya

Anh sợ rồi ư?

- Không phải sợ! Nhưng Hưng cảm thấy rất chán với những câu hỏi về chuyện tình cảm của mình. Thậm chí có những lúc mình ra điều kiện duy nhất với báo chí trước khi bắt đầu cuộc phỏng vấn là không nói về những “người cũ” nữa. Hưng có thể nói về những người mới, về bạn bè, người thân nhưng về những người cũ, tôi xin mọi người hãy để quá khứ ngủ yên. Bởi vì nếu mình là độc giả, mình đọc tin đó một vài lần thì thu hút, nhưng đọc nhiều thì sẽ thấy nhảm, ngớ ngẩn và quay ra chỉ trích nhân vật trong bài báo. Tự nhiên nó trở thành sự ác cảm, điều tiếng xấu cho mình.

Anh nói sẵn sàng nói về người mới, nghĩa là anh có người mới rồi ư?

- Không! Hiện tại, vẫn chưa có một đối tượng nào để Hưng theo đuổi vì trong năm nay Hưng làm việc quá nhiều, không có thời gian nghĩ cho riêng mình. Cũng có thể nói rằng tình cảm của Hưng đang bị nguội mà mình chưa tìm được cách để hâm nóng nó lên được. Có thể là chưa có cô gái nào đủ sức hâm nóng nó lên giùm Hưng (Cười).

Anh không muốn nói tới chuyện cũ nhưng những hành động gần đây của anh khiến dư luận chú ý, như chuyện anh hôn Vũ Thu Phương trên sân khấu hoặc mời Lệ Quyên tham gia live show?

- Hưng hiểu ý của bạn. Nhưng mình là ca sĩ nam nên mời ca sĩ nữ làm khách mời để khiến chương trình thêm màu sắc. Các khách mời của mình trong chương trình này đều là những người bạn từng gắn bó rất lâu trong cuộc đời ca hát của Hưng. Hồng Ngọc là một người bạn quá thân từ xưa tới nay. Lệ Quyên là một cô em gái thân thiết rồi, sau những tin đồn khiến cả hai phải lên tiếng đính chính. Những khách mời trong live show đều là những người bạn mà mình thực sự quý mến.



Ca sĩ Khánh Ngọc

Người ta còn đồn anh với Khánh Ngọc nữa?

- Gần đây Hưng có nghe thấy tin đồn đó nhưng Hưng khẳng định là không có gì. Hưng coi Khánh Ngọc như một người em thân thiết và muốn giúp đỡ Ngọc trong sự nghiệp ca hát sau khi cô ấy rời khỏi công ty quản lý của mình. Mình và Ngọc đi diễn cùng nhau ở Mỹ rất nhiều. Mình thấy cô ấy vất vả thì đưa tay ra giúp đỡ cô ấy.

Phụ nữ nói chung thường nhạy cảm và dễ lầm tưởng. Anh quan tâm giúp đỡ người ta quá sẽ dễ khiến người ta hiểu lầm?

- Hưng hiểu ý bạn. Nhưng sự hiểu lầm đó sẽ không xảy ra nếu cả hai phía không tạo cơ hội cho nó xảy ra. Bản thân Hưng có thể làm chủ được mình trong những tình huống như vậy nên nếu người con gái hiểu rõ sự trong sáng của mình, người ta sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng khó xử.

Cảm ơn Tuấn Hưng rất nhiều và chúc anh thành công trong liveshow sắp tới!

Theo Phan Anh (Dân trí)