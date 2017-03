Tuần lễ sách NXB Random House

Đây là lần đầu tiên NXB Random House trưng bày sách tại Việt Nam thông qua sự hợp tác với Công ty Văn hóa Phương Nam (PNC) với mong muốn đưa đến các độc giả Việt Nam hàng ngàn ấn bản sách danh tiếng đã từng làm thổn thức hàng triệu trái tim độc giả trên toàn thế giới. Random House là NXB lớn nhất thế giới về sách thương mại.

Tại tuần lễ sách sẽ trưng bày 45.000 bản với hơn 12.000 tựa sách. Bạn đọc có thể tìm thấy các tác phẩm “Best seller” tiêu biểu của các tác giả nổi tiếng thế giới, như Danielle Steel: H.R.H, Sisters, The Promise, The Ring, Coming Out, The House; Nora Robert: The Chesapeake Series - Chesapeake Blue, Inner Harbor, Sea Swept; Rising Tides, Memory In Death, Valley Of Silence; Sandra Brown: Temperatures Rising; Thomas Harris: Hannibal Rising, The Silence Of The Lambs; Bill and Hillary Clinton: For Love Of Politics; Elisabeth Bumiller: Condolleezza Rice...

Đến với tuần lễ sách, PNC sẽ giảm 10% giá bìa sách các loại sách tiếng Anh của Random House và có quầy giảm giá đặc biệt 30% cũng như quà tặng hấp dẫn.