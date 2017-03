Tuấn Ngọc bật khóc trong live show

“Nếu mẹ tôi còn sống chắc sẽ rất vui. Bà nhất định phải ngồi hàng ghế đầu”- Tuấn Ngọc chia sẻ trong đêm nhạc của mình tối 2.12 tại Nhà hát lớn, Hà Nội.

Ca sĩ Tuấn Ngọc

Không màu mè phô trương, Tuấn Ngọc xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, cất giọng ca với Tình cầm, Mộng dưới hoa, Đường em đi, Em đến thăm anh một chiều mưa, mở màn cho đêm “Riêng một góc trời”.

Đúng như những chia sẻ trước đó của Tuấn Ngọc, trong live show này những chuyện đời, những năm tháng đi hát ở bên Mỹ đã được giọng ca trữ tình trải lòng cùng khán giả qua những giai điệu ngọt ngào. Từ Yesterday, Unchained melody, Cry me a river…, đến Smoke gets in your eyes- được Tuấn Ngọc tập hát từ năm 11 tuổi, đã được thể hiện rất ấn tượng.

Ca sĩ Mỹ Linh

Sau những nhạc phẩm tiếng Anh, Tuấn Ngọc lại quay trở về với dòng nhạc trữ tình của Việt Nam. Qua những tâm sự bằng giai điệu, có thể thấy Tuấn Ngọc rất yêu nhạc Việt, yêu những ca từ đẹp, những hình ảnh sâu lắng trong từng ca khúc trữ tình...

Không quá cầu kỳ trong cách bài trí trên sân khấu, “Riêng một góc trời” giản dị nhưng vô cùng ấm cúng, chau truốt. Và điểm nhấn của đêm nhạc chính là ca sĩ khách mời Mỹ Linh.

Xuất hiện trong chiếc váy quây kiêu sa, Mỹ Linh khác hẳn với Mỹ Linh của Tóc ngắn Acoustic - Một ngày. Giọng ca diva như đằm thắm, mê hoặc lòng người hơn với Đưa em tìm động hoa vàng và Gửi người em gái.

Phần song ca hai ca khúc Mùa thu cho em, Hello giữa Tuấn Ngọc và Mỹ Linh cũng gây được ấn tượng với khán giả.

Đêm nhạc đã khép lại và thỏa mãn sự mong chờ của khán giả Thủ đô với một Tuấn Ngọc cháy hết mình, hát hết mình.

Live show “Riêng một góc trời” sẽ còn diễn hai đêm ngày 3, 4 tháng 01 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Theo Thanh Hà (Dân Việt)