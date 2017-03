Tuấn Ngọc, Khánh Hà làm đêm nhạc chung

Tên "Kỷ niệm xưa" từng được đặt cho album hát chung đầu tiên của hai anh em Tuấn Ngọc, Khánh Hà, phát hành ở hải ngoại. Cuốn băng ngay khi phát hành đã thu hút sự đón nhận của người yêu nhạc khi giới thiệu chất giọng truyền cảm qua những bản nhạc tình gắn liền năm tháng, đồng thời đóng dấu tên tuổi của cả hai trong dòng nhạc này. Đó chính là lý do tên gọi này được sử dụng lại trong chương trình này, ban tổ chức cho biết.

Danh ca Tuấn Ngọc. Ảnh: U.H.

Về Việt Nam biểu diễn thường xuyên, nhưng hiếm hoi Tuấn Ngọc và Khánh Hà mới đứng chung sân khấu. Nam ca sĩ chỉ xuất hiện mừng liveshow của em gái lần đầu hát trên quê hương vào tháng 7/2007. Trong đêm nhạc, Tuấn Ngọc tiếp tục mang đến cho khán giả những bản tình ca mượt mà, cùng những câu chuyện vui vẻ được kể bằng phong cách hóm hỉnh.

Bên cạnh những khúc tình ca của Đoàn Chuẩn - Từ Linh từng được hai anh em kết hợp biểu diễn rất thành công ở hải ngoại, song ca Tuấn Ngọc - Khánh Hà còn hứa hẹn nhiều thú vị khi chọn vài ca khúc quốc tế để trình diễn: All I have to do is dream, Time to say goodbye, The Prayer.

Danh ca Khánh Hà vừa về nước hồi tháng 4 để biểu diễn trong chung kết Tiếng hát mãi xanh. Ảnh: U.H.

Khánh Hà cũng bày tỏ niềm vui khi lại được đứng cùng sân khấu với anh trai. Và cô hài hước "bật mí": "Nhiều lúc tôi ước gì anh Tuấn (tên thật của ca sĩ Tuấn Ngọc) không phải anh trai mình, để khi kết hợp hát tình ca, tôi có thể phiêu hơn, bay bổng và diễn với cảm xúc tự nhiên hơn".

Đêm nhạc "Kỷ niệm xưa" diễn ra lúc 21h ngày 26-27/5 tại phòng trà WE, TPHCM.

Theo Trung Sơn (VNE)