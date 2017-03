Tuấn Ngọc quên lời, Nguyên Thảo tỏa sáng

Tuấn Ngọc thi thoảng phải nhìn vào tờ giấy vì đôi chỗ chưa nhớ lời.

Nguyên Thảo sở hữu giọng hát có một sức hút kỳ lạ dẫu không qua trường lớp hay sự hướng dẫn nào, cô chỉ hát bằng tâm hồn mình. Và trong đêm nhạc "Cỏ hồng", cô gái được ví như loài hoa dã quỳ nơi phố núi đã bay bổng trong không gian âm nhạc của mình, tỏa sáng trong sự thán phục của nhiều khán giả.



Với các ca khúc: Giấc mơ thủy tinh (Võ Thiện Thanh), Cỏ hồng (Phạm Duy), Ước muốn (Dương Thụ)... Nguyên Thảo hát như để giải tỏa chính những tâm trạng của mình, diễn đạt tâm hồn mình, kể câu chuyện của mình. Đặc biệt bài Thu Cạn của Giáng Son giọng của cô không những hực lửa bên ngoài mà chinh phục người nghe bằng sức nặng nội tâm rất sâu bên trong.





Nếu ở Nếu một mai em sẽ qua đời của Phạm Duy, Nguyên Thảo hát mộc với tiếng đàn guitar của Thanh Phương tạo nhiều cảm giác pha trộn thì ở Những khung trời khác của Đỗ Bảo phối theo phong cách jazz cô mặc sức phơi bày tiết tấu cũng như chất phiêu trong giọng ca. Và ngay cả khi thể hiện ca khúc tiếng Anh: Because you love me (Celine Dion), Nguyên Thảo cũng chứng tỏ giọng hát mê đắm của mình.



Bị thua đàn anh Tuấn Ngọc về thời lượng xuất hiện trong đêm nhạc vì cô biểu diễn 7 ca khúc (chiếm 1/3 thời lượng chương trình) còn Tuấn Ngọc được sắp xếp trình diễn gần 20 ca khúc nhưng với sự biến hóa tuyệt vời trong nhiều dòng nhạc, Nguyên Thảo không hề lép vế trước đàn anh, thậm chí còn tạo cho khán giả niềm tin về một diva thời tương lai.



Bằng mọi giá để nổi tiếng, chạy show, kiếm nhiều tiền dường như không phải là sự lựa chọn của Nguyên Thảo lúc này. Nhìn bề ngoài, người ta ngại cho vẻ điềm tĩnh một cách thờ ơ của cô. Nhưng với những gì thể hiện trong đêm "Cỏ hồng" cho thấy cô đang biết sử dụng quỹ thời gian của mình một cách hiệu quả. Có lẽ vì cô không muốn bị mang tiếng là một ca sĩ trẻ hát non và vội vàng cầu danh.



Sự thiếu ăn ý trong màn song ca



Cả Nguyên Thảo và Tuấn Ngọc đều có một điểm chung duy nhất là được sinh ra ở Đà Lạt. Nhưng nếu như Tuấn Ngọc - một đàn anh đi trước được hàng triệu triệu khán giả trong và ngoài nước biết và yêu giọng hát từ nhiều năm qua thì giọng ca Nguyên Thảo "khiêm tốn" hơn và nghiêng chủ yếu về những khán giả sành nhạc.



Họ cùng sở hữu giọng hát bản năng rất điêu luyện, cùng theo đuổi dòng nhạc ở trạng thái "âm" tức là sự trầm lắng, nhẹ nhàng, lần đầu tiên được xếp đứng sân khấu, nhưng thời gian tập cùng nhau quá ít nên cả hai chưa "hút" nhau như hai thỏi nam châm để cùng thăng hoa trong âm nhạc.



Bài hát duy nhất Đồng xanh được chọn để Tuấn Ngọc và Nguyên Thảo song ca nhưng Tuấn Ngọc vì chưa thuộc lời nên bị mất tập trung đôi chỗ khi phải nhìn vào tờ giấy để lấp sau loa. Nguyên Thảo dù cố gắng nhưng sự kết hợp của hai giọng ca này vẫn thiếu sự hòa quyện.



Cũng dễ thông cảm cho Tuấn Ngọc bởi ở độ tuổi trên 60 như anh, sức khỏe đã giảm sút, lại không có nhiều thời gian để tập với ban nhạc nên ở một số bài hát đã tỏ rõ sự đuối sức (Hạ Trắng, Khúc thụy du...) là điều dễ hiểu.



Nhưng đáng tiếc hơn cả là Tuấn Ngọc không phải lần đầu hát Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa nhưng đã bị quên lời đôi chỗ. Sau phần biểu diễn Tuấn Ngọc tự nhận: "Lời bài hát này buồn nên tôi hát hay bị quên lời..."



Tuấn Ngọc và cách trò chuyện dí dỏm





Tuy nhiên, ở một số ca khúc: Phôi pha, Tình cờ, Về đây nghe em, Chiều một mình qua phố, Mộng dưới hoa... hay ca khúc tiếng Anh Smoking in your eyes phối theo phong cách swing, funky, acoustic Tuấn Ngọc vẫn chứng tỏ được giọng hát quyến rũ, tinh tế của mình!



Nếu như Nguyên Thảo kiệm lời, ít giao lưu với khán giả, chỉ muốn chuyển tải cảm xúc bằng giọng hát thì Tuấn Ngọc lại rất "chịu khó" trò chuyện, trước mỗi tác phẩm biểu diễn anh đều có những câu chuyện để kể. Cách nói chuyện hài hước của anh cũng làm cho buổi diễn thêm phần thú vị.



Ví như sau màn giới thiệu có sự hiện diện của nhạc sĩ Phạm Duy - bố vợ của anh ở đêm diễn, Tuấn Ngọc không quên kể: "Lúc nào tôi đi hát, ông cũng đi theo. Ông rất dễ chịu. Ai mời cũng đi, không ai mời cũng đi". Hay như sau khi thể hiện thành công bài Tình cờ, nhạc sĩ Phạm Duy mang hoa lên tặng, đáp lại tình cảm của bố, Tuấn Ngọc tếu táo: "Lần đầu tiên tôi được một người đàn ông tặng hoa".



Trước khi biểu diễn bài Phôi pha, Tuấn Ngọc chia sẻ: "Trong một dịp về Việt Nam, một số bạn bè rủ đi xem chương trình của Trịnh Công Sơn. Hôm đó, em gái nhạc sĩ này nói tôi hát bài Phôi pha. Mấy tháng sau về Mỹ, tôi nghe tinanh Sơn mất. Khi về Việt Nam tham dự đêm nhạc Lê Hựu Hà, anh Hà yêu cầu hát bài này và mấy tháng sau anh mất. Có quý vị nào can đảm yêu cầu tôi hát bài này không..."



"Hồi tôi còn nhỏ, mẹ dẫn tôi đi coi bói. Thầy bói nói số tôi vất vả, không có đường may mắn nhưng hôm nay tôi lại thấy mình may mắn. Cảm ơn các nhạc sĩ đã có những ca khúc hay để tôi dựa hơi. Nhân đây tôi muốn cảm ơn bố Phạm Duy. Đây là sự cám ơn thật lòng vì dù sao tôi cũng lấy con gái bố rồi".