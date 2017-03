Tưng bừng kỷ niệm 220 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Lễ hội mở đầu bằng lễ dâng hương tại chùa Bộc và chùa Đồng Quang, hai di tích quan trọng trong quần thể di tích gò Đống Đa (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội).

Lễ hội chính diễn ra tại khu vực tượng đài vua Quang Trung với lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống và chúc văn ca ngợi chiến công hiển hách của người anh hùng áo vải Quang Trung-Nguyễn Huệ. Điểm nhấn của chương trình lễ hội là màn sử thi kéo dài hơn 40 phút mang tên “Cánh đào báo tiệp” (đạo diễn Nguyễn Khắc Phục), khái quát cuộc đời và sự nghiệp của người anh hùng Quang Trung-Nguyễn Huệ.

Tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (Bình Định), quê hương của người anh hùng áo vải Quang Trung-Nguyễn Huệ, từ chiều 29 đến sáng qua (30-1) (tức mùng 4 và mùng 5 Tết) cũng đã diễn ra lễ hội kỷ niệm 220 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Hàng chục ngàn du khách trong và ngoài tỉnh đã đổ về tham gia lễ hội.

Lễ hội năm nay dù không ngựa, không voi như mọi năm nhưng với hàng trăm chiếc trống chầu, chín trống sấm; trên 1.000 diễn viên, học sinh và bằng hình thức sân khấu hóa, lễ hội vẫn diễn ra hết sức tưng bừng, hoành tráng, tái hiện được khí thế bách chiến bách thắng của Quang Trung-Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn.

Ấn tượng và để lại nhiều dư âm trong lòng du khách nhất có lẽ là chương trình nghệ thuật sắp đặt Cội nguồn. Gốc me tụ nghĩa tượng trưng cho Cội, giếng nước mấy trăm năm của gia đình Nguyễn Huệ là Nguồn. Mỗi người khi đến đây đều dạo một vòng quanh gốc me cổ thụ lấy một hạt me để làm giống và uống ngụm nước giếng như hưởng lộc từ tổ tiên nơi chôn nhau cắt rốn của Tây Sơn tam kiệt, để trí được minh, nghĩa được bền, tình được vẹn, tạo nguồn nội lực đi tới tương lai.

Tại Công viên văn hóa Tao Đàn (TP.HCM) cũng diễn ra lễ hội Đống Đa. Phần hội từ lúc 15 giờ 30 gồm các trò chơi dân gian như: bịt mắt bắt dê, đánh cờ người, hành quân nấu cơm... Phần lễ chính thức khai mạc vào lúc 20 giờ gồm các chương trình ca múa nhạc, biểu diễn trống trận, biểu diễn võ nhạc... với nội dung chào mừng chiến thắng Đống Đa lịch sử.

z Lễ hội chùa Hương - lễ hội lớn và dài nhất trong năm (đến hết tháng 3 âm lịch) sẽ được mở vào sáng nay (31-1, tức mùng 6 Tết). Lễ khai hội sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng tại chùa Thiên Trù.

Để tránh tình trạng nâng giá, bắt chẹt khách du lịch, ban tổ chức đã công bố rộng rãi trên các pano giá vé gửi xe, vé thắng cảnh (30.000 đồng/khách). Ban tổ chức cũng công bố số điện thoại đường dây nóng 0433849849 để tiếp nhận thông tin phản hồi về công tác tổ chức.

Dự kiến số khách tham gia lễ hội trong những ngày đầu sẽ lên tới 1,4 triệu người.