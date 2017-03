Tưng bừng vui chơi tết Tây

Nhìn chung các sự kiện giải trí đón năm 2016 diễn ra khá xôm tụ.

Chào 2016 đem vẻ đẹp Việt lên sân khấu

Đã thành thông lệ, vào ngày đầu tiên của năm mới dương lịch, Đài Truyền hình Việt Nam lại ra mắt chương trình nghệ thuật đặc biệt nhất trong năm VTV New Year Concert - Chào. Đã qua bốn mùa phát sóng, đại nhạc hội mang thương hiệu Chào được đánh giá là một trong những chương trình nghệ thuật lớn nhất trên sóng truyền hình. Chào 2016 (phát sóng vào 20 giờ ngày 1-1-2016 trên kênh VTV1) quy tụ êkíp sản xuất mà nổi bật là: đạo diễn Đỗ Thanh Hải, đạo diễn Phạm Hoàng Nam, biên tập âm nhạc Cao Trung Hiếu, đi kèm là sự có mặt của hàng chục ca sĩ hàng đầu của Việt Nam hiện nay: Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Tùng Dương, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Thu Minh, Hà Anh Tuấn, Uyên Linh…

Với Chào 2016, đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ: “Chào 2016 đánh dấu việc lần đầu tiên trên sóng truyền hình có sân khấu 3D đẹp tới lộng lẫy. Nghệ thuật thị giác được ăn khớp chặt chẽ ở từng chi tiết: trang phục ca sĩ, đạo cụ biểu diễn, cách “chơi” ánh sáng tài tình của Phạm Hoàng Nam, họa tiết chiếu LED ba chiều… Các yếu tố này sẽ tạo nên hiệu quả đặc biệt, biến sân khấu như chiếc hộp ma thuật. Tất cả ca khúc được Cao Trung Hiếu phối mới lại hoàn toàn bằng những gam màu đa dạng: điện tử, jazz, dance, dân gian, đương đại…”.

Trong vai trò biên tập âm nhạc cho chương trình, Cao Trung Hiếu cho biết: “Chủ đề là Vẻ đẹp cuộc sống chương trình sẽ lấy những tác phẩm âm nhạc trong nước và quốc tế để khắc họa những nét đẹp về cảnh sắc và con người từ trên cao đến dưới đất, từ đô thị đến đồng quê, ngoài không gian rộng lớn đến tâm hồn mỗi người”. Từ ý nghĩa đó mà các ca khúc trong chương trình là những nhạc phẩm quốc tế quen thuộc: Imagine, Feel the light, Earth song, Green fields, Tie a yellow ribbon, Somewhere over the rainbow… Và mạch ca khúc Việt Nam trong Chào 2016 khắc họa vẻ đẹp cuộc sống ở những điều bình dị: Nét đẹp của Hà Nội xưa, tình yêu Tổ quốc gắn liền với tình yêu tiếng Việt, là niềm hạnh phúc khi được làm người hay sức trẻ háo hức đón xuân về; với các nhạc phẩm: Nhớ về Hà Nội, Thương ca Việt Nam, Hoa cỏ mùa xuân, Xin cho tôi, Cánh mặt trời…





Ca sĩ Thanh Lam và Hồng Nhung trình diễn Nhớ về Hà Nội trên sân khấu Chào 2016. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Ngập tràn lễ hội đếm ngược

Bên cạnh người yêu thích giải trí qua truyền hình thì tết dương lịch đa phần người trẻ chọn ra đường với những lễ hội đếm ngược, bắn pháo hoa, đường phố rực rỡ đèn hoa…

Đã trở thành điểm hẹn của người dân TP.HCM vào mỗi mùa tết dương lịch chính là hai điểm bắn pháo hoa ở hầm Thủ Thiêm (quận 2) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11). Năm nay, cả hai điểm bắn pháo hoa đều có thời gian bắn 15 phút (từ 00 giờ đến 00 giờ 15 ngày 1-1-2016). Tại điểm hầm Thủ Thiêm sẽ là những màn bắn pháo hoa tầm cao, còn Đầm Sen sẽ là trình diễn bắn pháo hoa tầm thấp.

Cùng với sự kiện bắn pháo hoa, Đầm Sen cũng tổ chức nhiều sự kiện giải trí, ẩm thực phục vụ khách đến vui chơi dịp tết dương lịch. Cụ thể, từ 22 giờ ngày 31-12-2015, Đầm Sen sẽ tổ chức lễ hội đếm ngược Hòa nhịp sắc màu với các điệu múa đặc trưng từng quốc gia: Hula (Hawaii, Mỹ), cancan (Pháp), samba (Brazil)... Điểm chốt của đêm hội chính là khoảnh khắc tất cả du khách sẽ hòa nhịp hô vang đếm ngược 60 giây sau cùng của năm 2015 và hân hoan chào đón những giây phút đầu tiên của năm 2016 bằng những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm Đầm Sen.

Tại trung tâm TP.HCM, như mọi năm, Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và điện ảnh TP.HCM (Sở VH-TT TP.HCM) sẽ tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật mừng năm mới dành cho cộng đồng. Năm nay chương trình Đón chào năm mới 2016 diễn ra tại khu vực sân khấu quảng trường khu A Công viên 23-9 (quận 1) từ 20 giờ 30 ngày 31-12-2015 đến 0 giờ 30 ngày 1-1-2016 và vào 20 giờ ngày 1-1-2016. Chủ đề của năm nay cũng tương đồng với chủ đề trang trí ánh sáng các trục đường của TP.HCM là chào mừng 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và Cộng đồng ASEAN chính thức thành lập vào đêm 30-12-2015. Riêng với đối tượng thiếu nhi, trung tâm cũng sẽ tổ chức đêm nhạc tại khu vực sân khấu Sen Hồng (khu B Công viên 23-9) từ 20 giờ đêm 31-12-2015 và đêm 1-1-2016.

Tách khỏi trung tâm TP nhưng trở thành điểm hẹn của giới trẻ TP.HCM trong năm nay là đại tiệc đếm ngược đón năm mới với tên gọi Countdown party - Journey to wonderland, vào ngày 31-12-2015 tại bờ hồ Bán Nguyệt, quận 7 do Yan tổ chức. Chương trình dự kiến thu hút hơn 20.000 người tham dự, với những màn biểu diễn bùng nổ của tám nghệ sĩ: Thu Minh, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP, Hoàng Thùy Linh, Hari Won, Khởi My, Justatee, Bảo Anh và bốn DJ: Nimbia, Tyty, Lê Trình và Louis 8.

Phim mới tràn ngập rạp

Trong các phim ngoại ra rạp thì hai bộ phim: IP Man 3 (Diệp Vấn 3) và Daddy’s home (Bố ngoan, bố hư) chọn đúng ngay ngày cuối cùng của năm 2015 để ra rạp. Với những ai mê dòng phim võ thuật Trung Hoa chắc hẳn không thể nào quên được võ sư nổi tiếng Diệp Vấn, người có công sáng lập và quảng bá môn phái Vịnh Xuân Quyền. Ông cũng chính là sư phụ của ngôi sao võ thuật nổi tiếng Lý Tiểu Long. Diệp Vấn 3 đánh dấu với sự trở lại của ngôi sao võ thuật Chung Tử Đơn. Đây được xem là phần cuối cùng khép lại sêri phim tiểu sử nhân vật Diệp Vấn.

Daddy’s home (Bố ngoan, bố hư) là bộ phim phù hợp cho những ai yêu thích dòng phim tình cảm tâm lý đề cao yếu tố gia đình trong mùa cuối năm này. Những chi tiết trong phim tới từ chính trải nghiệm mà nhà sản xuất kiêm đồng tác giả kịch bản Brian Burns sau thời gian vật lộn để trở thành ông bố dượng hoàn hảo.