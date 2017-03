Tung clip hậu trường để thu hút khán giả

Nếu làm khéo, những cảnh hậu trường này có thể gợi tò mò cho khán giả, lôi kéo họ đến rạp hoặc tăng tỉ suất bạn xem truyền hình.

Gần đây nhiều nhà làm phim đã chủ động quay lại những hoạt động phía sau màn ảnh để thỏa mãn sự tò mò của khán giả: Bộ phim đó đã được làm như thế nào. Với khán giả, việc xem trước các clip này khiến họ khá thích thú như xem một quảng cáo trước cho phim. Riêng về góc độ làm nghề, hình ảnh hậu trường có thể giúp phim Việt đỡ tẻ nhạt hơn, hấp dẫn người xem hơn.

Kể chuyện bếp núc làm phim

Trước đây, bộ phim truyền hình Tây du ký - phiên bản năm 1986 của nữ đạo diễn Dương Khiết cũng đã chú ý đến việc làm chuyện hậu trường phim. Sau khi xem xong tập 25, khán giả đã được dịp cười thoải mái khi biết các diễn viên đã đóng phim như thế nào. Ở thời điểm đó, những cảnh sau màn ảnh là rất hiếm. Ngày nay, để thu hút khán giả, hầu hết các phim Việt đều quay cảnh hậu trường. Việc quay lại những cảnh này không quá tốn kém và mất thời gian như xưa. Một diễn viên cũng có thể quay lại những cảnh mình đã tập luyện thế nào, được chỉ đạo diễn xuất, hỗ trợ ra sao. Ít ai biết những cảnh quay hồi hộp, gay cấn, thậm chí những cảnh nóng bỏng giường chiếu trên phim lại là cảnh hài hước ở hậu trường.

Hậu trường một cảnh nóng trong phim Mỹ nhân kế của Diễm My 9x với Phạm Anh Khoa. Ảnh: CTV

Thông thường, đóng cảnh nóng được xem là khó và là thử thách đối với diễn viên. Tuy hình ảnh xuất hiện trên phim rất lãng mạn, tình tứ nhưng ở trường quay lại là… cực hình nếu cứ phải làm đi làm lại quá nhiều lần do khuôn mặt, tư thế của diễn viên chưa được gợi cảm. Như cảnh nóng được xem là “bạo liệt” của diễn viên Diễm My 9x và Phạm Anh Khoa trong phim Mỹ nhân kế, trên phim cảnh này khá ấn tượng, mô tả cảnh yêu đương vụng trộm dữ dội giữa núi rừng giữa nàng Mai Thị và chàng chăn dê. Tuy nhiên, khi xem cảnh hậu trường phim, khán giả được một phen cười bò khi thấy đạo diễn Nguyễn Quang Dũng phải chỉ đạo diễn xuất nhiều lần, thậm chí phải dạy Diễm My cách cởi nút áo chàng chăn dê ra sao. Chính nhờ những clip đằng sau hậu trường khán giả mới biết cảnh nóng thật ra được quay rất nghiêm túc và không… sướng như họ vẫn nghĩ.

Thành chiêu quảng cáo

Chính vì thu hút khán giả mà cảnh hậu trường đã trở thành một trong những nội dung PR phim khá hiệu quả. Gần đây, đoàn làm phim Lửa Phật đã cung cấp những hình ảnh hậu trường cho báo chí và đưa lên mạng xã hội nhiều hình ảnh thú vị trong khi phim này đến tháng 8 mới công chiếu và những hình ảnh này đã trở thành công cụ quảng cáo hữu hiệu cho phim.

Tương tự, trước khi công chiếu phim Mỹ nhân kế vào dịp tết Nguyên đán, đoàn làm phim đã đưa ra tổng cộng 8 clip khá hấp dẫn về hậu trường làm phim. Những clip này được cư dân mạng thích thú bình luận, cập nhật hằng giờ trên Facebook. Có thể nói

Mỹ nhân kế được khán giả quan tâm nhiều là nhờ đã công bố các clip cảnh hậu trường thành công, gây thiện cảm với người xem phim trước khi đến rạp. Riêng bộ phim Nữ hoàng cà phê của đạo diễn Võ Việt Hùng (dài 60 tập, đang phát trên HTV7) lại được PR bằng một trailer cảnh hậu trường khá hấp dẫn kể việc đoàn phim phải đi Buôn Ma Thuột quay nông trường cà phê, diễn viên phải lặn lội vượt suối ở Buôn Đôn để bảo đảm tiến độ quay như thế nào...

Không chỉ các chương trình, clip, phim về hậu trường, từ đầu năm tới nay đã có thêm nhiều chương trình truyền hình nói về hậu trường phim ảnh. Đầu năm là chương trình “bật mí” phim truyền hình của HTV chuyên phỏng vấn các biên kịch, đạo diễn, diễn viên, quay phim… để khán giả biết những “chuyện phía sau máy quay” khi làm phim truyền hình. Những hình ảnh thú vị của hậu trường phim được công bố, những vui buồn khi quay phim cũng được chia sẻ một cách cởi mở ở chương trình này.

Ngoài ra, ở chương trình “Góc nhỏ phim trường” trên kênh VTV Cần Thơ, trước một tập phim, đoàn làm phim lại giới thiệu và đưa ra những hình ảnh trong quá trình làm phim. Việc phỏng vấn biên kịch, đạo diễn, diễn viên về nhân vật trong phim… giúp người làm phim đến gần hơn với khán giả. Chương trình được bắt đầu với phim Việt Duyên nợ miền Tây, hiện đang phát giờ vàng phim Việt trên VTV Cần Thơ.

Xem những cảnh hậu trường phim giúp khán giả hiểu được chuyện bếp núc làm phim - những hình ảnh thật nhất của bộ phim khi đang quay chứ không phải nội dung chỉn chu sau khi đã dựng hoàn tất. Nội chuyện đạo diễn hò hét chỉ đạo diễn xuất như thế nào, diễn viên diễn xuất ra sao và những chuyện bi - hài diễn ra trong quá trình làm phim cũng đủ để… làm nên một bộ phim nữa.

NGÔ HẠNH