Tùng Dương tiết lộ về mối tình hai năm

- Sau 8 năm kể từ khi đoạt giải tại Sao Mai điểm hẹn, anh mới tổ chức được một live concert trong khi những ca sĩ trẻ khác đã có nhiều đêm nhạc hoành tráng. Tại sao anh chậm trễ như vậy?

- Nếu tính ca sĩ của Sao Mai điểm hẹn, tôi là người đầu tiên có liveshow đấy chứ - những người khác đã ai làm đâu. Liveshow có những ý nghĩa khác nhau. Có người là để nhìn lại một chặng đường: 10 năm, 15 năm, 20 năm… Có người là quảng bá một album mới. Còn tôi, nói duy tâm một chút thì đây là năm rất nhiều thuận lợi. Đầu năm lãnh giải Cống hiến, hy vọng cuối năm mọi thứ cũng đến với mình suôn sẻ. 8 năm tôi nghĩ là vừa phải - không quá lâu cũng không quá mau cho một chương trình lớn.

Hình ảnh đậm chất "quái" mà Tùng Dương sử dụng cho live concert "Những chuyến đi".

- Anh đã chuẩn bị thế nào?

- Tôi đang tập luyện với ban nhạc - những người có tư duy đồng đều, cùng hướng đi với tôi là nhạc sĩ Thanh Phương, Lưu Hà An, Nguyễn Công Phương Nam. Chương trình còn có sự góp mặt của Lê Cát Trọng Lý và Phó An My làm điểm nhấn. Thứ chúng tôi đem đến rất âm nhạc - đơn giản, không quá cầu kỳ. Tất nhiên là vẫn có mảng miếng sân khấu vì đạo diễn của tôi là Việt Tú, nhưng tôi muốn hướng tới những gì đương đại, kể cả trong phần thiết kế và kết cấu chương trình. Múa tĩnh chứ không chuyển động nhiều, trong đó Tùng Dương cũng là một diễn viên.

- Anh vẫn nổi bật với phong cách "quái". Trong một chương trình của riêng mình, được thỏa sức vẫy vùng, độ quái ấy sẽ đến đâu?

- Tôi quái nhưng có tư duy chứ không phải quái một cách tùy tiện. Sự quái của tôi luôn có sự ẩn dụ, truyền tải một thông điệp. Khán giả dự liveshow có thể thưởng thức một cá tính âm nhạc đậm chất Tùng Dương. Tuy nhiên, với tên gọi “Những chuyến đi”, họ còn thấy đặc tính từng vùng miền, những nơi tôi từng đi qua.

- Lê Cát Trọng Lý từng nói, bởi Tùng Dương đi nhiều, thấy được nhiều điều hay nên anh ấy không thể làm dở. Anh nghĩ thế nào về nhận xét này?

- Lý nói thế có phần đúng nhưng hơi chủ quan. Bản thân cuộc sống luôn thay đổi, luôn vận động, nếu ta không cập nhật sẽ bị bỏ lại đằng sau. Đó là sự đấu tranh bên trong con người mình, luôn học tập rèn luyện chứ không chỉ do những yếu tố khách quan tác động vào. Lý cũng từng nói với tôi, cô ấy sẽ nghỉ hát một thời gian để đi học tiếp, “Biết đâu sau này con đường em sẽ luôn mở giống như anh?”. Tôi nghĩ đó là lựa chọn đúng.

Nhưng trong tình yêu, anh là một người đơn giản.

- Liveshow của các ca sĩ thường mời rất nhiều bạn bè đồng nghiệp tham gia, còn anh chỉ mời có Lê Cát Trọng Lý. Đó là vì anh ít bạn hay khó tìm người đứng chung sân khấu với mình?

- Bạn bè thì có thể nhiều nhưng người cùng chung con đường với mình thì rất ít. Tôi có hai người bạn thân là Thanh Lam và Trần Thu Hà. Thanh Lam đã hát cùng tôi nhiều, sắp tới lại có những kế hoạch kết hợp khác cùng nhau, còn Hà Trần thì sắp sinh em bé. Tôi thích khách mời là nữ để có đối trọng với giọng hát của mình. Như thế là đủ cho một chương trình tri ân của Tùng Dương với khán giả, chứ không phải một đêm “Tùng Dương và những người bạn”.

- 8 năm trên con đường âm nhạc, anh nhận được những gì?

- Việc đi hát cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, vốn liếng. Con người đều muốn phát triển theo guồng máy đi lên, đó là sự cố gắng hoàn thiện và tôi cũng vậy. Khi xem lại những đĩa cũ của mình, tôi thảng thốt, có lúc phát sợ vì mình đã thay đổi quá nhiều so với ngày xưa. Tôi luôn luôn phủ định chính mình. Những mối quan hệ trong cuộc sống, trong đó có tình yêu, làm cho tôi thăng hoa, có đủ trải nghiệm để biết nâng niu một bài hát, cũng như câu chữ ca từ, đào sâu tính âm nhạc trong thể loại của mình để không đi vào ngõ hẹp. Con đường của tôi đang thênh thang trước mắt.

- Anh vừa nói về tình yêu. Tình yêu đóng góp cho anh bao nhiêu năng lượng khi làm live concert này?

- Tôi không đủ mạch lạc phân nó ra là bao nhiêu phần trăm (cười). Tình yêu nam nữ luôn gắn kết hai người và chính sự gắn kết đó giữ cho con người ta cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Thế nên bạn hãy cứ yêu đi - để có những giận hờn, chờ đợi, đau khổ, hạnh phúc. Nó bổ trợ cho nghệ thuật và khi hát một bài hát, mình có cảm giác được đứng ở nhiều chủ thể khác nhau.

Tùng Dương ít đưa bạn gái cùng đi tham dự các sự kiện vì muốn mọi người chú ý đến những cống hiến về âm nhạc hơn là chuyện đời tư của mình.

- Người đam mê những cảm xúc đối lập như anh chọn cho mình một người yêu thế nào?

- Tôi cho rằng trái dấu hút nhau. Giống nhau hoàn toàn thì không còn gì khám phá về nhau nữa, nó bình thường quá. Một tình yêu bình thường thì không tồn tại được lâu. Sự khác biệt luôn mang đến cho chúng ta những điều ngạc nhiên. Nó có thể là một trận cãi nhau nảy lửa nhưng qua đó chúng ta lại hiểu nhau hơn, thương nhau hơn, gắn kết với nhau hơn. Hãy chấp nhận những thăng trầm của cuộc sống hơn là lúc nào cũng cố nâng niu để bát đũa không chạm vào nhau.

Tất nhiên, quá khác nhau về ngành nghề thì mức độ chia sẻ giữa hai người cũng không được sâu sắc. Những người cùng làm nghệ thuật thì hay yêu nhau bởi họ tìm thấy sự đồng cảm dễ dàng hơn và vun đắp cho nhau. Bạn gái tôi yêu nghệ thuật, hiểu được giá trị mà Tùng Dương luôn muốn cống hiến. Cô ấy là một khán giả khó tính, cao cấp. Khi tôi hát, người ấy ngồi dưới phải chăm chú, say đắm nhìn mình thì xúc cảm mới đến dào dạt được. Nếu hững hờ thì làm sao đi cùng nhau được hai năm trời?

- Yêu hai năm không phải là ngắn. Anh đã có dự trù dài hơi nào cho mối quan hệ của mình?

- Với tôi, đó vẫn là sự mong manh. Tất nhiên, tôi cố hướng tới thăng bằng giữa sự nghiệp và tình yêu, nhưng hai thứ đó đôi khi hơi trái ngược. Khát vọng âm nhạc là vĩnh cửu, còn tình yêu thì có thể thay đổi.

Điều đó khiến người phụ nữ hơi bất an nhưng sự bất an của họ chính là sự bình an cho mình. Họ sẽ luôn chiều chuộng, hỗ trợ mình để mình không lơ là họ mà nghiêng sang người tình âm nhạc. Một tình yêu vì nhau mới có thể cùng nhau đi suốt cuộc đời. Tuy nhiên, tôi tin vào số mệnh của ông trời. Ông trời bắt mình yêu nhiều thì mình đành chịu (cười).

- Gái mê tài, trai mê sắc. Anh thì rõ là trai tài, còn gái sắc của anh thì sao?

- Tôi cứ miêu tả đơn giản đó là người rất hiểu Tùng Dương, mê Tùng Dương, yêu con người và cả sự nghiệp của Tùng Dương, chăm sóc Tùng Dương rất kỹ. Tôi ít khi xuất hiện cùng người yêu mình tại các sự kiện vì không muốn mọi người săm soi cô ấy. Cuộc sống riêng với tôi là sự thiêng liêng không ai chạm vào, như vậy sẽ sống với nhau dễ hơn là khoe nhau trên mặt báo.

- Cô gái này không chỉ đẹp, đồng cảm cùng anh trong nghệ thuật, mà còn có sự dũng cảm khi vượt qua những tin đồn giới tính để yêu anh. Anh nghĩ gì về sự hết lòng ấy?

- Bất cứ ai có tình yêu thực sự, trái tim sẽ chỉ đạo cho đôi tai của họ không nghe thấy những tin đồn không hay về nhau. Cuộc sống là như vậy.

