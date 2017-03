Tung hết quân bài giành lại vinh quang

Từng có The Sixth Sense (Giác quan thứ sáu) được đề cử đến sáu giải Oscar thì đầu năm nay, bộ phim After Earth của M.Night Shyamalan lại đau đớn ẵm giải Mâm xôi vàng. Và còn điều bất ngờ nào nữa đang chờ đợi ông?

Đổi hướng bằng sở trường

Những ngày hoàng kim từ thành công của bộ phim kinh dị bí ẩn The Sixth Sense đã bị M.Night Shyamalan xóa nhòa bằng thất bại liên tiếp trong vài năm gần đây với: The Happening (2008), The Last Airbender (2010) và After Earth (2013). Tất cả đều thuộc dòng phim viễn tưởng, đặc biệt The Last Airbender và After Earth có số vốn hơn 100 triệu USD nhưng đều kết thúc ở danh hiệu thảm họa sau khi ra mắt. Từng được gọi là “Spielberg thứ hai”, chuỗi thất bại như một minh chứng cho thấy M.Night nên từ bỏ làm phim viễn tưởng. Và dường như nhà làm phim 43 tuổi cũng “ngẫm” ra được chân lý trên. Từ nhiều tháng nay, M.Night lẳng lặng quay về sở trường làm phim tâm lý kinh dị qua bộ phim mới Sundowning.



Vừa ghê sợ vừa xúc động, liệu cảm xúc của khán giả khi xem phim The Sixth Sense của M. Night Shyamalan có lặp lại trong hai bộ phim mới sắp tới của ông?

Không thông báo rộng rãi, không báo chí, êkíp chỉ vẻn vẹn 10 người và kinh phí chỉ khoảng 5 triệu USD, M.Night gọi Sundowning là dự án phim “siêu nhỏ” của anh từ trước tới nay. Tiêu đề phim Sundowning lấy từ một hội chứng xảy ra ở một số người bị mất trí nhớ, khi mặt trời lặn, tâm lý của họ trở nên nhiễu loạn hơn. Từ yếu tố ly kỳ này, câu chuyện của Sundowning xoay quanh một bà mẹ độc thân có hai đứa con nhỏ, sau chuyến về thăm ông bà cuộc sống của ba mẹ con trở nên tồi tệ bất thường. Nhân vật bà mẹ được nữ diễn viên ăn khách Kathryn Hahn (Bad Words, The Secret Life of Walter Mitty) thủ vai, người con trai do diễn viên nhí Ed Oxenbould (Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day) đảm nhận.

Mặc dù với quy mô hạn chế nhưng đây có thể coi như quân bài cuối cùng để cứu vớt tên tuổi của M.Night trong làng phim cũng như lấy lại niềm tin với khán giả. Cũng nhận thấy được cơ hội này, M.Night khá thận trọng với Sundowning đặc biệt dồn sức cho kịch bản cũng vốn là điểm mạnh. Ông hầu như không tiết lộ với báo giới mà chỉ cập nhật ít ỏi qua tài khoản Twitter cá nhân: “Có ba người không đọc hết kịch bản mà chỉ xem những đoạn nhỏ nhưng đã nhảy dựng ra khỏi ghế. Dàn diễn viên thật ấn tượng, diễn xuất của họ rất lôi cuốn. Tôi đã rất hạnh phúc trên đường đi về nhà. Hy vọng lần này sẽ không thất bại”.

Những tín hiệu tốt

Sau những cú ngã liên tiếp của loạt phim, M.Night Shyamalan mất đi một lượng lớn khán giả. Khi thông tin về Sundowning được báo chí đưa tin, không ít người bày tỏ sự nghi ngờ với tác phẩm mới và khẳng định họ đã từ bỏ niềm tin vào nhà làm phim từng được đề cử Oscar. Số còn lại níu kéo vào lý do duy nhất rằng Sundowning đang đưa M.Night về thể loại phim đã làm nên tên tuổi lừng lẫy của ông.

Những tiết lộ ít ỏi, hiếm hoi của M.Night về bộ phim cũng dự báo sự trở lại trong phong cách làm phim gây sốc cho người xem qua những nút thắt mở ly kỳ, vốn là nét đặc trưng của ông. Ngoài ra, không còn hợp tác với các hãng lớn, cha đẻ của The Sixth Sense thể tự do sáng tạo, thoải mái thực hiện những gì mình muốn mà không bị các nhà sản xuất tai to mặt lớn can thiệp - điều vốn thường xuyên diễn ra ở Hollywood. Thêm vào đó, việc né tránh sự chú ý của truyền thông và công chúng sẽ giúp nhà làm phim tránh bị soi mói. Tất cả những gì M.Night đang có chính là được tự do để thỏa sức sáng tạo cho Sundowning.

Ngoài Sundowning, M.Night còn một dự án khác đang triển khai là Labor Of Love dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau và cũng được khán giả mong đợi. Dựa theo một trong những kịch bản đầu tiên khi M.Night mới khởi nghiệp - thời điểm đáng nhớ trong sự nghiệp làm phim của ông, Labor Of Love còn là tác phẩm mà nhà làm phim sẽ tái ngộ hợp tác với tài tử Bruce Willis sau 13 năm kể từ bộ phim Unbreakable năm 2000. Hai yếu tố này đã đủ để người xem mong chờ vào bộ phim. Trong Labor Of Love, Bruce Willis vào vai một chủ cửa hiệu sách bị mất đi người vợ trong một tai nạn. Bị ám ảnh vì chưa từng nói yêu vợ nhường nào, người đàn ông quyết định thực hiện một chuyến đi tới những nơi mà người vợ xấu số từng mong ước đặt chân đến.

Như vậy với hai tác phẩm lần lượt sắp ra mắt, đầu tiên là Sundowning, M.Night dường như sẽ tung ra hết những quân bài trong tay để lấy lại vị trí và niềm tin với người hâm mộ.

THÚY HOA