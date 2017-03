Tuổi 48 của Dương Tử Quỳnh

Dương Tử Quỳnh trong Kiếm vũ - Ảnh: IMBD



Theo HIẾU TRUNG (TTCT)



Sau thành công của Ngọa hổ tàng long năm 2000, Dương Tử Quỳnh đã tập trung vào sự nghiệp tại Hollywood với các tác phẩm như Memoirs of a geisha (Hồi ức một geisha), The mummy 3 (Xác ướp 3), Sunshine (Ánh dương)...Dù cô cũng đôi lần thi triển võ thuật trong The mummy 3 hay Babylon A.D, nhưng phần lớn các vai diễn của cô sau Ngọa hổ tàng long không còn thuần túy là vai hành động mà nghiêng về tâm lý. Sự vắng mặt quá lâu của Dương Tử Quỳnh khiến khán giả hâm mộ cô lo ngại nữ diễn viên người Malaysia đã mất đi khả năng đảm nhận những vai diễn đòi hỏi sức mạnh và sự khéo léo về thể chất. Là cựu hoa hậu Malaysia, Dương Tử Quỳnh đã xây dựng một sự nghiệp diễn xuất đáng nể trong dòng phim hành động Hong Kong thời kỳ 1980-1990. Cô nổi danh là người dám tự thực hiện những vai hành động nguy hiểm, chẳng kém gì các nam diễn viên võ thuật lừng danh như Thành Long hay Lý Liên Kiệt.Danh tiếng của Dương Tử Quỳnh lan đến tận Hollywood, và cô đã được mời đóng vai nữ chính bên cạnh nam tài tử Anh Pierce Brosnan trong bộ phim điệp viên 007 Tomorrow never dies (Ngày mai không bao giờ chết). Trong Kiếm vũ, Dương Tử Quỳnh thủ vai một sát thủ lợi hại nhưng muốn lẩn trốn quá khứ đẫm máu của mình. Cô đem lòng yêu một người đàn ông bình thường, nhưng quá khứ đã đuổi kịp và đe dọa hủy diệt gia đình cô. Bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên Hàn Quốc Jung Woo Sung, và do nhà làm phim nổi tiếng Ngô Vũ Sâm đồng đạo diễn. Chi phí sản xuất của Kiếm vũ khoảng 14 triệu USD. Bộ phim chính thức ra mắt hồi tháng 9 tại Liên hoan phim quốc tế Venice.Theo Hãng tin AP, từ trước khi thực hiện Kiếm vũ, Dương Tử Quỳnh cũng nghi ngờ bản thân mình khó có thể đảm đương được vai diễn. “Tôi có phần lo lắng - cô tâm sự - Tôi đã không tham gia một bộ phim võ hiệp thật sự kể từ Ngọa hổ tàng long và đã không dùng đến kỹ năng võ thuật trong một thời gian dài”. Tuy nhiên, kinh nghiệm đóng phim hành động đã giúp Dương Tử Quỳnh vượt qua những cảnh quay nguy hiểm, đòi hỏi nhiều sức lực. Trong phim, Dương Tử Quỳnh đã tự thực hiện 95% những cảnh hành động nguy hiểm.Đạo diễn Ngô Vũ Sâm rất ấn tượng với sự mạnh mẽ của Dương Tử Quỳnh. “Những cú đánh võ của cô ấy vẫn rất mạnh mẽ, uyển chuyển - AP dẫn lời ông Ngô Vũ Sâm khẳng định - Trông cô ấy vẫn rất tuyệt vời. Dương Tử Quỳnh vẫn mãi là Dương Tử Quỳnh”. Khi làm phim, cô thường dậy lúc 4g sáng, chạy và làm nóng cơ thể để chuẩn bị cho ngày quay phim bắt đầu vào lúc 7g. “Sự mạnh mẽ của cô ấy xuất phát từ kỷ luật cá nhân cực kỳ nghiêm ngặt” - đồng đạo diễn Su Chao Pin cho biết. Nhưng trong Kiếm vũ, Dương Tử Quỳnh không chỉ thi triển võ thuật mà còn thể hiện khả năng diễn xuất và biểu đạt tâm lý nhân vật tài tình.Đạo diễn Ngô Vũ Sâm cho biết: “Vai diễn này hoàn toàn khác với những nhân vật trước của Dương Tử Quỳnh. Trong phim, cô ấy không chỉ đánh võ mà còn diễn rất đạt. Cô ấy đã thể hiện những cảm xúc vô cùng chân thật”. Có lẽ do sức hút của Dương Tử Quỳnh nên Kiếm vũ nhận được sự chú ý từ các nhà phát hành Mỹ và châu Âu còn nhiều hơn bộ phim “bom tấn” Xích Bích của đạo diễn Ngô Vũ Sâm. “Thành thật mà nói thì tôi hơi ghen tị”, đạo diễn bộ phim Mission impossible II (Nhiệm vụ bất khả thi II) đùa. Sắp bước sang tuổi 50 nhưng Dương Tử Quỳnh vẫn chứng tỏ với cô, thời gian chưa phải là kẻ thù.