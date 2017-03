Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được xác lập kỷ lục châu Á

Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được đặt trên đỉnh An Kỳ Sinh do các nghệ nhân đến từ làng Đại Bái (Bắc Ninh) và Ý Yên (Nam Định) đúc trực tiếp trên bệ bê tông theo công nghệ đúc nổi (khuôn nằm trên mặt đất) hoàn toàn bằng kỹ thuật thủ công. Quá trình đúc tượng diễn ra trên địa hình núi đá hiểm trở, chật hẹp cao gần 1.000 m so với mực nước biển. Tượng được hoàn thiện với chiều cao 12,6 m, nặng khoảng 139 tấn, tọa trên đài sen bằng bê tông cốt thép ốp đá điêu khắc.





Bốn đồng Lộc Kim lưu niệm các địa danh TP.HCM: Bưu điện TP.HCM, Nhà hát TP.HCM, chợ Bến Thành và dinh Thống nhất (từ trái sang). Ảnh: QT

Tổng giám đốc Kỷ lục châu Á sẽ trao xác lập kỷ lục cho tượng vào ngày 22-3 tại Hội trường Thành ủy TP.HCM trong khuôn khổ chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 27 của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings).

Cũng tại kỳ hội ngộ kỷ lục gia này Vietkings sẽ công bố một số mẫu đồng Lộc Kim lưu niệm mới dành cho các danh thắng, địa danh Việt Nam như: Khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ; bốn đồng Lộc Kim các địa danh TP.HCM: chợ Bến Thành, dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà…

Q.TRANG