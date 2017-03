Tuyển người tham gia trò chơi truyền hình xuyên quốc gia

(PL)- Từ ngày 25-9 đến 1-10, tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, kênh truyền hình Let’s Viet - VTC9 sẽ tổ chức thi tuyển để chọn ra 30 thí sinh tham gia trò chơi truyền hình xuyên quốc gia (The Biggest Game show in the world).

Thí sinh sẽ thi các môn: hít xà đơn, đi thăng bằng trên nước, bơi lội. Các thí sinh được chọn sẽ phân thành ba đội tham gia trò chơi truyền hình xuyên quốc gia từ ngày 27-10 đến 4-11 tại Malaysia. Trò chơi truyền hình xuyên quốc gia là cuộc thi giải trí quy mô lớn, được tổ chức và phát sóng ở nhiều quốc gia. Trong mỗi lần thi, các đội sẽ hóa trang thành những con thú vui nhộn và thi đấu qua nhiều trò chơi vận động. Dự kiến chương trình sẽ phát sóng vào 19 giờ 30 các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ nhật hằng tuần trên kênh Let’s Viet- VTC9 từ ngày 7-11. T.GIANG