Tuyển tập ca khúc hay nhất thế giới ghi tên 'Nhật ký của mẹ' ?

Nguồn tin từ TTO cho biết: "Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả ca khúc Nhật ký của mẹ, vui mừng cho biết ca khúc Nhật ký của mẹ vừa được Trung tâm sản xuất Âm nhạc Casa Musica tại Đức đưa vào Tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới - The Best Vol 36, phát hành vào ngày 10-8-2015 thông qua kênh phân phối Mailoider và các shop trên toàn thế giới.

Nhật kí của mẹ là ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác xuất phát từ ý tưởng quà tặng sinh nhật của mẹ mình. Anh viết ca khúc này vào năm 2008, cho đến năm 2011 mới được thu âm trong album CD My Family - Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.

Và mãi đến tháng 3-2012, anh mới quay MV tranh cát ca khúc này, phát hành trong single DVD Nhật ký của Mẹ.

Ca khúc được ca sĩ Hiền Thục thể hiện trong sự ngọt ngào và mới mẻ mang thông điệp yêu thương sâu sắc của tình mẹ con đã chiếm trọn trái tim người nghe. Vì vậy, dù sau này có nhiều ca sĩ cũng thể hiện lại ca khúc này nhưng chưa ai hát “qua” Hiền Thục".

Trang xếp hạng đưa Nhật ký của mẹ vào bảng xếp hạng ở vị trí số 10 - Ảnh chụp màn hình

Thế nhưng theo trang Zing thì: "Theo website, Nhật ký của mẹ nằm trong album The Best of Ballroom Music Vol. 36, được bán ra với giá 35 USD (tương đương 785.000 đồng). Nếu dịch cho đúng tựa đề của album, đó là Tuyển tập những ca khúc khiêu vũ hay nhất - vol. 36, chứ không phải Tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới như nhiều nơi đã đưa tin.

Bài hát giúp Hiền Thục đắt show hơn còn Nguyễn Văn Chung nhận được tiền tác quyền khá hậu hĩnh. Ảnh Zing

Trang danceshopper.com mô tả đây là “album mới nhất nằm trong series The Best of Ballroom Music. Loạt CD vốn rất nổi tiếng trong giới vũ công trên toàn cầu. Hãng Casa Music đã cách tân phong cách âm nhạc trong sản phẩm mới gồm 45 ca khúc, dành cho nhiều trường phái khiêu vũ khác nhau như slow waltz, Vienna waltz, tango, slowfox, quickstep. Hãy cùng bắt đầu nhảy với CD đặc biệt này”.

Trang danceshooper.com chuyên bán đồ cho giới vũ công, trong đó có cả đĩa nhạc. Đây không phải là bảng xếp hạng âm nhạc uy tín nào hết. Ảnh Zing

Như thế, chuyện lựa chọn các ca khúc dành cho album đến từ ý kiến chủ quan của riêng Trung tâm sản xuất Âm nhạc Casa Musica tại nước Đức. Việc bảo rằng Nhật ký của mẹ nằm trong Tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới là một sự thậm xưng thái quá, bởi những CD tuyển tập ca khúc được phối lại theo một phong cách khác trên thế giới là không thể đếm xuể.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh Dân trí

Cũng theo TTO, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: "Ngoài những khoản tiền "bất ngờ" được chi trả từ các nhãn hàng nổi tiếng sử dụng ca khúc này, thì tiền nhạc chuông nhạc chờ từ bài hát Nhật kí của mẹ trung bình mỗi tháng vào khoảng vài triệu đồng".

Chia sẻ trên Dân trí, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết: "Khi được bên Trung tâm liên lạc, tôi cảm thấy rất bất ngờ và bán tín bán nghi, không biết đây có phải là một vụ lừa đảo qua email như những mail spam rác giải thưởng hay không! Nhưng khi xem kỹ phần hợp đồng, và thông tin về trụ sở Trung tâm, cũng như những sản phẩm của Trung tâm, tôi thấy rất đáng tin cậy và rất vui!".

"Tất nhiên, có thực sự xuất sắc như tên gọi hay không do quan điểm, gu thẩm mỹ của từng người nhưng rõ ràng, đây là một sự kiện đáng chú ý của nhạc Việt" như NLĐO viết.