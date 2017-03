Tuyết Lan về cùng công ty với siêu mẫu Coco Rocha

Đây cũng là công ty người mẫu duy nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ - trong việc đưa Tuyết Lan sang New York để phát triển sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp quốc tế. Tuyết Lan sẽ quay lại New York ngay sau khi thủ tục xin visa làm việc tại Mỹ hoàn tất. Có thể nói á quân Vietnam’s Next Top Model 2010 Tuyết Lan đã chính thức gia nhập vào ngôi nhà của những người mẫu đầu thế giới như Wang Xiao, Coco Rocha, Zhao Lei, Clement Chabernaud...