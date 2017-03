"Twilight" thống trị People's Choice Awards 2011

Theo Thanh Phương (Vietnam+)

"The Twilight Saga: Eclipse'' được khán giả bình chọn là Tác phẩm điện ảnh được yêu thích nhất. Các diễn viên tham gia loạt phim này là Kristen Stewart, Robert Pattinson và Taylor Lautner đều "bỏ túi" danh hiệu Diễn viên được yêu thích nhất.Ngoài ra, Kristen Stewart cũng được bình chọn là Nữ diễn viên xuất sắc nhất.Cũng trong lĩnh vực điện ảnh, Johnny Depp được bình chọn là Nam diễn viên xuất sắc nhất, Thành Long là Ngôi sao hành động xuất sắc, Adam Sandler là Ngôi sao hài hước và "Toy Story 3'' là Phim gia đình hay nhất.Ở lĩnh vực âm nhạc, rapper da trắng người Mỹ Eminem đã rinh về bốn giải thưởng gồm Nam nghệ sĩ được yêu thích, Ca khúc được yêu thích, Nghệ sĩ hiphop được yêu thích và Video âm nhạc được yêu thích.Các ca sỹ Rihanna, Usher và Taylor Swift cũng được khán giả bình chọn là Nghệ sỹ được yêu thích tại lần lượt các hạng mục nhạc pop, R&B và nhạc đồng quê.Ngoài ra, kênh truyền hình Fox của Mỹ cũng đã trở thành kênh truyền hình lôi cuốn khán giả nhất, với các bộ phim truyền hình và chương trình truyền hình quen thuộc như "House," "Glee," "American Idol," "Lie to Me," Fringe" và "The Simpsons."Giải thưởng People's Choice Awards được trao thường niên. Người chiến thắng được lựa chọn thông qua hệ thống bình chọn trực tuyến của khán giả, kết thúc vào cuối tháng 12 hàng năm./.