Tyler Perry thắng lớn tại NAACP 42

Bộ phim dựa trên vở kịch Dành tặng những cô gái da màu. Ngoài ra, bộ phim House of Payne của đạo diễn 41 tuổi này cũng mang về giải thưởng Loạt phim truyền hình hài xuất sắc nhất. Năm ngoái, thắng lớn tại giải NAACP là bộ phim Precious của nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey.



Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Halle Berry với vai diễn trong phim Frankie & Alice. Denzel Washington đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất dành cho vai diễn trong phim The Book of Eli. Bộ phim Frankie & Alice cũng chiến thắng giải Bộ phim độc lập xuất sắc nhất. Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Kimberly Elise với vai diễn trong phim For Colored Girls.





Tyler Perry được vinh danh tại Naacp lần thứ 42



Theo T.Trang (NLĐ, BBC)



Ở lĩnh vực truyền hình, Vanessa Williams chiến thắng giải Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất và Sofia Vergara đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ở lĩnh vực ca nhạc, lễ trao giải lần lượt tôn vinh các ca sĩ Usher, Alicia Keys, Fantasia và giọng ca 10 tuổi Willow Smith (con gái của nam diễn viên - ca sĩ Will Smith).Giải thưởng NAACP (Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu) đã được thành lập 42 năm nhằm vinh danh người da màu trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật.