U2 - ban nhạc kiếm nhiều tiền nhất thế giới

Các thành viên ban nhạc U2 - Ảnh: Music

Ban nhạc Ireland U2 đạt doanh thu lớn nhờ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album No Line on the Horizon (tạm dịch: Không đường chân trời). Nhờ thành công của sự kiện này, U2 vẫn chiếm giữ vị trí số một danh sách bất chấp việc giọng ca chính Bono bị đau lưng buộc nhóm phải hủy chuyến biểu diễn quan trọng tại lễ hội âm nhạc Glastonbury (Anh).

Đứng thứ hai là nhóm rocker AC/DC với doanh thu 114 triệu USD và đứng thứ ba là ca sĩ Beyonce Knowles với 87 triệu USD. Nam ca sĩ Bruce Springsteen đứng thứ tư với 70 triệu USD. Dù có nhiều thăng trầm thời gian gần đây, giọng ca nhiều tai tiếng Britney Spears vẫn chiếm vị trí thứ năm với 64 triệu USD doanh thu, trong khi chồng của Beyonce Knowles là Jay-Z đứng thứ sáu với 63 triệu USD.

Ca sĩ lập dị của xứ sở sương mù Lady Gaga nằm trong số ít các ca sĩ trẻ lọt vào danh sách 10 ca sĩ và nhóm nhạc kiếm tiền nhiều nhất trong năm. Theo thống kê của Forbes, giọng ca này đứng thứ bảy với 62 triệu USD. Thành công của Lady Gaga phần lớn nhờ vào chuyến lưu diễn vòng quanh thế thới rất ăn khách của cô mang tên Monster Ball (tạm dịch: Khiêu vũ của quỷ).

Trong khi đó, nữ hoàng nhạc pop Madonna vẫn chứng tỏ là một phần quan trọng trong ngành công nghiệp âm nhạc khi chiếm vị trí thứ tám trong danh sách với 58 triệu USD kiếm được trong năm qua. Xếp ngay sau cô là nam ca sĩ dòng country Kenny Chesney với 50 triệu USD. Vị trí thứ 10 do hai nhóm nhạc cùng sở hữu là Coldplay và Black Eyed Peas khi cùng kiếm được 48 triệu USD.

Top 10 ca sĩ và nhóm nhạc kiếm tiền tốt nhất năm qua của Forbes: 1. U2: 130 triệu USD

2. AC/DC: 114 triệu USD

3. Beyonce Knowles: 87 triệu USD

4. Bruce Springsteen: 70 triệu USD

5. Britney Spears: 64 triệu USD

6. Jay-Z: 63 triệu USD

7. Lady Gaga: 62 triệu USD

8. Madonna: 58 triệu USD

9. Kenny Chesney: 50 triệu USD

10. Black Eyed Peas và Coldplay: 48 triệu USD

Theo HỒNG QUANG (TTO, BBC, Forbes)