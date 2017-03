U2 khởi động lưu diễn bằng ca khúc của Michael Jackson

Bono và các thành viên trong nhóm nhạc Ireland nổi tiếng đã hát lại hai single kinh điển của Michael Jackson là Man in the mirror và Don't stop 'til you get enough. Ngoài ra, ca sĩ trưởng nhóm này còn tuyên bố hát ca khúc của họ là Angel of Harlem để tưởng nhớ ông hoàng nhạc pop.

U2 trình diễn trên sân khấu đặc biệt ấn tượng dựng theo mô hình trạm không gian ở chính giữa sân vận động. Đây là một kết cấu khổng lồ bằng thép có 4 chân cao 50 mét và nặng tổng cộng 390 tấn. Ngoài sân khấu chiếm tới nửa diện tích sân bóng này, hình ảnh khác cũng gây ấn tượng mạnh là màn hình đặc biệt có hình trụ rất lạ mắt.

U2 đã trình diễn trước khoảng 90.000 người hâm mộ những ca khúc hit của nhóm trong suốt sự nghiệp, trong đó có Sunday bloody Sunday, Where the streets have no name và Beautiful day. Bên cạnh đó là 7 ca khúc rút từ album mới đây có tên No line on the horizon. Tên của chuyến lưu diễn là 360 độ, lấy cảm hứng từ album này để quảng bá.

Sau các đêm diễn tại sân vận động Nou Camp, điểm đến tiếp theo trong chuyến lưu diễn của U2 sẽ là một sân vận động khác nổi tiếng không kém là San Siro ở Milan, Italia vào ngày 7-7. Tiếp theo là các chặng dừng chân tại Pháp, Đức và Hà Lan. U2 sẽ quay lại quê nhà vào ngày 24-7 và trình diễn tại Dublin, trước khi sang Thụy Điển, Ba Lan, Croatia và Anh. Sau khi hoàn tất các đêm diễn ở châu Âu, U2 sẽ đến Mỹ và Canada từ ngày 12-9.

Chuyến lưu diễn lần này của U2 kéo dài sang tận năm 2010 với tổng cộng khoảng gần 100 đêm nhạc. Nhóm rock U2 thành lập tại Dublin năm 1978 và bán được hơn 100 triệu album trong sự nghiệp. Chuyến lưu diễn gần đây nhất của họ mang tên Vertigo diễn ra trong hai năm 2005 và 2006, thu hút khoảng 4,5 triệu người hâm mộ trong 127 đêm diễn đều bán hết sạch vé.