UBND TP.HCM kết luận: Không làm giả bánh giầy tiến vua Hùng

Sáng 18-4, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu Hà đã có cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo cụ thể xung quanh sự cố “bánh chưng, bánh giầy”.

Theo thông báo kết luận cuộc họp này, đây là năm thứ ba Đầm Sen dâng bánh chưng, bánh giầy giỗ tổ vua Hùng. Hai năm trước không có vấn đề gì nhưng năm nay, sau khi chuyển cặp bánh chưng, bánh giầy ra khỏi xe lạnh, phát hiện phía ngoài cặp bánh bị mốc do thời tiết quá nóng. Lãnh đạo UBND TP đã đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm và phát hiện cặp bánh có vi sinh, không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Lãnh đạo UBND TP đã thống nhất với UBND tỉnh Phú Thọ và Ban tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương không khai bánh và cắt chia cho công chúng như những lần trước, chỉ trưng bày để phục vụ thưởng ngoạn.

UBND TP kết luận không có vấn đề làm giả bánh giầy tiến cúng nhân lễ giỗ tổ Hùng Vương tại tỉnh Phú Thọ. UBND TP giao Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn kiểm điểm trách nhiệm của Công viên văn hóa Đầm Sen đã không bám sát theo dõi tình trạng cặp bánh suốt quá trình vận chuyển bánh ra tỉnh Phú Thọ để xử lý kịp thời sự cố, rút kinh nghiệm cho hoạt động tương tự sau này.

Ngày 18-4, ông Hồ Duy Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Phú Thọ đã gửi công văn đến lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Phú Thọ, các cơ quan thông tin đại chúng cùng các cơ quan ban, ngành liên quan nói rõ về sự cố kỹ thuật thực hiện cặp bánh chưng-bánh giầy trong dịp giỗ tổ Hùng Vương năm nay.

Theo đó, Công ty Dịch vụ Phú Thọ thành thật xin lỗi, xin rút kinh nghiệm sâu sắc và tự phê bình nghiêm túc trước lãnh đạo và nhân dân TP.HCM, tỉnh Phú Thọ, các cơ quan thông tin đại chúng. Qua đó sẽ thực hiện tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn trong những lần tham gia sau này.

Theo ông Hồ Duy Hùng, nguyên nhân bánh bị mốc do Công viên văn hóa Đầm Sen chưa lường hết sự biến đổi chất lượng bánh bị ảnh hưởng từ thời tiết và một phần do sơ sót kỹ thuật trong quá trình trở lạnh khi vận chuyển. Đây là sự cố đáng tiếc ngoài mong muốn. Riêng phần xốp trong bánh giầy là một trong những vật liệu kỹ thuật tạo nên đế của bánh, không phải là nguyên liệu chế tạo bánh. Ông Hùng khẳng định: “Việc đưa phần xốp vào bánh giầy chỉ là yếu tố kỹ thuật chứ không phải mục đích đánh lừa mọi người và bánh giầy các năm trước khi tạo hình đều có khung xốp này nhưng khi cắt bánh thì các nhân viên chỉ cắt hết phần bánh mà không cắt đến phần khung nên không thấy lộ ra”.