UNESCO đề nghị công nhận bộ đàn đá, kèn đá Tuy An là di sản nhân loại

Ngày 19/12, tiến sĩ Katherine Mauller Marin, Trưởng đại diện UNESCO Việt Nam đã thẩm định và đề nghị tỉnh Phú Yên lập hồ sơ đệ trình lên UNESCO để đề nghị công nhận đàn đá, kèn đá Tuy An là di sản văn hóa của nhân loại.

Tiến sĩ Katherine Mauller Marin đang thổi kèn đá



Đàn đá Tuy An được người dân phát hiện vào tháng 6 năm 1990 tại núi Một thuộc xã An Nghiệp, huyện Tuy An. Bộ đàn đá có tổng cộng 8 thanh, hình dáng và khối lượng không đều nhau. Theo các chuyên gia, đàn đá Tuy An là bộ đàn đá hoàn chỉnh nhất về mặt kết cấu, thang âm.

Kèn đá Tuy An cũng được người dân phát hiện (sau đó hiến cho bảo tàng Nhà nước) vào năm 1994, tại thôn Phú Cần, xã An Thọ, huyện Tuy An. Theo kết quả nghiên cứu và công bố của Hội đồng khoa học quốc gia thì đây là cặp kèn đá, một loại nhạc khí cụ cổ độc nhất vô nhị trên thế giới.

Đàn đá gồm 8 thanh nhưng có hình dáng khối lượng không đều nhau



Theo thẩm định, cả hai loại nhạc cụ này được xác định có niên đại cách đây trên 2.500 năm.

Tiến sĩ Katherine Mauller Marin đánh giá rất cao về hai di sản độc đáo này, nhất là mối liên hệ và sự kết hợp uyển chuyển linh hoạt của đàn đá và kèn đá. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Phú Yên nên sớm tiến hành lập hồ sơ để đề nghị tổ chức UNESCO xem xét công nhận là di sản văn hóa nhân loại.