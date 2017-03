UNESCO vinh danh Mộc bản Trường học Phúc Giang

Theo TTXVN, mộc bản có hơn 2.000 bản gỗ thị được khắc chữ Hán và Nôm ngược để in sách phục vụ việc giáo dục, khoa cử, chọn nhân tài cho quốc gia cuối thời Hậu Lê do dòng họ Nguyễn Huy (Can Lộc, Hà Tĩnh) chế tác và giữ gìn. Trải qua thăng trầm của lịch sử, hiện nay toàn bộ mộc bản chỉ còn 394 bộ được lưu giữ và bảo quản tại nhà thờ Nguyễn Huy Tự (xã Trường Lưu, Can Lộc, Hà Tĩnh).

Tại buổi lễ, bà Suzan Vize, Quyền Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những sáng tạo được lưu giữ trên Mộc bản Trường học Phúc Giang. Bà Suzan Vize đồng thời khẳng định sự độc đáo của di sản thuộc sở hữu của một dòng họ duy nhất ở Việt Nam còn được lưu giữ đến ngày nay.