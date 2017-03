Ứng phó với đồng nghiệp xấu tính

1. Nhận dạng đồng nghiệp xấu tính: Đồng nghiệp xấu tính này xuất hiện dưới “muôn hình vạn trạng”, họ là những người nói liên hồi nhưng không bao giờ chịu nghe người khác nói. Một số khác lại không bao giờ biết giữ lời hứa. Ngoài ra, họ còn là những người chỉ biết chỉ trích, phê phán, “người hai mặt”, hay “buôn” chuyện…

2. Khi sếp là một vị sếp tồi: Thật không may cho bạn khi phải làm việc với một vị sếp kiêu căng, ngạo mạn và bảo thủ. Khi giao tiếp với vị sếp này, tốt nhất là bạn không nên tỏ thái độ chống đối ông/bà ta.

3. Đánh giá tình hình: Khi bạn bị đồng nghiệp xấu tính đối xử không chuyên nghiệp, có thể bạn sẽ bị “sốc” trước cách cư xử của anh/cô ta. Tuy nhiên, hãy thở sâu và cố gắng nắm bắt những điều đang xảy ra với bạn.

4. Có những hành động cụ thể: Ngay khi bạn biết được những điều gì đang thực sự xảy ra với bạn, bạn có thể dễ dàng tìm ra cách xử lý. Hãy để cho đồng nghiệp xấu tính đó biết được thái độ của bạn.

5. Không để vấn đề trở nên tồi tệ hơn: Bạn có thể sẽ cảm thấy tức giận khi những nỗ lực giải quyết tình hình của bạn trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, hãy thật bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách khách quan. Đừng để cho quan hệ giữa hai người thêm căng thẳng.

6. Bảo vệ danh tiếng của bạn: Luôn than vãn về mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp đó với mọi người sẽ khiến họ cho rằng bạn là “thần than phiền”. Sếp sẽ nghĩ rằng bạn không thể giải quyết vấn đề của bản thân. Do vậy, đừng để hình ảnh của bạn xấu đi trong mắt mọi người.

7. Không “chơi xấu” đồng nghiệp đó: Mặc dù bạn cảm thấy rất khó chịu về hành động, cũng như cách cư xử của đồng nghiệp đó nhưng không vì thế mà bạn lại viết thư nặc danh đe doạ, “buôn” chuyện, nói xấu đồng nghiệp đó trước mặt sếp. Hãy thật khoan dung và khéo léo trong cách cư xử với đồng nghiệp.

8. Giữ bí mật: Hãy giữ bí mật tất cả những chuyện không hay xảy ra giữa bạn và đồng nghiệp đó. Luôn tỏ ra bình tĩnh trước mặt đồng nghiệp và sếp ở nơi làm việc.

9. Thể hiện thiện chí: Hãy thể hiện sự thiện chí của bạn bằng cách chủ động nói chuyện với đồng nghiệp khó ưa đó. Nếu hai người có những xích mích nhỏ, hãy bắt đầu cuộc nói chuyện với đồng nghiệp bằng câu nói: “Xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra, khiến bạn cảm thấy buồn” hoặc “Tôi đã sai”. Tất nhiên, với những câu nói và cách hành xử của bạn như vậy, chắc chắn đồng nghiệp khó tính kia sẽ suy nghĩ lại, thân thiện hơn với bạn.

10. Khen ngợi nếu có thể: Cá nhân bạn không ưa đồng nghiệp xấu tính đó nhưng bạn vẫn có thể học hỏi nhiều từ anh/cô ta, đó có thể là cách nhìn nhận, ý tưởng. Nếu bạn có thể tìm thấy điểm gì đó hay ở anh/cô ta, hãy khen ngợi anh/cô ta. Bằng cách đó, đồng nghiệp sẽ thấy bạn là một đồng nghiệp rất gần gũi và tích cực trong công việc.