Ươm hoa dại phủ kín khu đồi Đà Lạt

Đóng khung hồn phố Có lần tôi lên xứ hoa. Ngắm nghía hai ngày trời bỗng nhận ra nhà nào, quán nào, con đường nào, công viên nào cũng trồng mấy thứ rất quen như mai địa thảo, phong lữ, thanh anh, lồng đèn, cẩm tú cầu… Cành lá xanh tươi, hoa ken dày trong bồn, tươi đẹp lắm. Nhưng trông chỗ nào cũng đẹp như nhau cả, thành ra chán con mắt. Tôi đi lòng vòng, lạc qua một con đường dốc nhỏ vắng vẻ. Đường không có lề cũng không có dải phân cách nên chẳng có chỗ cho người ta trồng hoa. Bên vách dốc, cạnh những cụm dã quỳ cuối mùa sắp sửa lụi tàn là một vạt dài những cây kèn thiên thần chen chân nhau, lủng lẳng hoa trắng, hoa cam cúi mặt xuống mương thoát nước. Hoa cải trời đầu bạc cùng hoa cứt lợn tím nhạt và đám đậu lục lạc hồng hồng ló đầu lên khỏi bờ mương. Trong cái mương hẹp, nào là bồ công anh vàng chanh rực rỡ, chua me đất hồng tím ngọt ngào bò tràn lan, tranh nhau đua nở. Tôi chỉ có thể kể vậy thôi. Vì dọc con dốc là mấy chục thứ hoa khác chen chúc, tự chúng phối màu với nhau, vàng, tím, đỏ, to, nhỏ… lạ lắm, tôi chưa từng thấy ở nơi khác, không biết tên đâu mà kể. Chỉ biết ở con dốc đó hồn hoa trải dài mê mải… Cái xứ hoa đúng thật là… cái xứ hoa! Tôi quay về trên phố, hoa trên phố to đẹp hơn, gọn gàng, sạch sẽ, được chăm tỉa cẩn thận, đúng chuẩn quy hoạch. Có điều cái hồn của hoa cũng đã đóng khung trong những cái bồn, trong những cái luống ngay hàng thẳng lối mất rồi. Đành rằng không thể “tự nhiên chủ nghĩa”, chỗ nào trên phố cũng để cây cỏ tự mọc tràn lan nhưng cũng phải giữ lại những khoảng tự nhiên, vừa là nét riêng của xứ hoa, vừa cân bằng sinh thái, vừa cân bằng cảm xúc của du khách. Blogger Vườn Hoa