Up in the air - phim hay nhất năm 2009

George Clooney trong phim Up in the air - Ảnh: AP

Ngoài ra bộ phim còn nhận được ba giải khác như: nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho George Clooney, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Anna Kendrick và kịch bản phim hay nhất được trao cho Reitman và Sheldon Turner.

Trước đây hai bộ phim No country for old men và Slumdog millionaire từng được Ủy ban Phê bình điện ảnh quốc gia Mỹ bình chọn là phim hay nhất, sau đó cả hai đều giành được tượng vàng Oscar ở hạng mục tương tự.

Ngoài George Clooney, ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Ủy ban Phê bình điện ảnh quốc gia Mỹ còn trao cho Morgan Freeman với vai Nelson Mandela trong phim Invictus. Bộ phim Invictus còn đem về cho Clint Eastwood giải đạo diễn xuất sắc nhất.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho gương mặt mới Carey Mulligan, với vai một cô gái tuổi mới lớn ở London trong những năm 1960 trong phim An education. Giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho Woody Harrelson, trong vai một người được giao nhiệm vụ thông báo cái chết của những người lính cho gia đình của họ trong phim The messenger.

Bộ phim Up được trao giải phim hoạt hình hay nhất, phim tài liệu xuất sắc nhất thuộc về The Cove và phim nước ngoài hay nhất được trao cho A Prophet.

Theo N.X. (TTO, AP)