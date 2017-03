Uyên Linh đoạt giải Bài hát yêu thích

Trong liveshow này, sân khấu trình diễn đã có những thay đổi rõ nét hơn để tạo nên kết cấu chặt chẽ về tổng hoà. Nếu như Lan Anh (TP HCM) là một sân khấu ngoài trời quá rộng và vô tình tạo nên những khoảng trống tiêu cực đến phần trình diễn ca sĩ cũng như sự theo dõi của khán giả, thì sân khấu trong nhà tại Cung Văn hóa Hữu nghị đã phản ánh được một hiện thực ngược lại.



Phần sân khấu được đẩy lên cao và có những bố cục chặt chẽ, dày dặn hơn, phần nào làm cho ca sĩ tự tin hơn với phần trình diễn của mình. Hiệu ứng màn hình led khổng lồ tuy đơn giản nhưng có khả năng thay đổi tốt theo diễn biến từng ca khúc và từng chất nhạc.





Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nhận giải "Bài hát yêu thích" của tháng 1 ở đầu chương trình. Ảnh: Thiện Hùng - Alex Trần.



Uyên Linh biểu diễn "Người hát tình ca" mở màn cho "Bài hát yêu thích" tháng 2. Ảnh: Thiện Hùng - Alex Trần.







Hiệu ứng thị giác của các clip kỹ xảo đằng sau mỗi ca khúc là một điểm cộng nếu đem so sánh với chương trình đầu tiên. Đây là điều mà giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang cố gắng thay đổi và tạo nên những nét mới mẻ cho một chương trình được truyền hình trực tiếp vào một trong những khung giờ đẹp nhất trong tuần. Mặt ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh, âm thanh cũng được “sửa chữa” khá nhiều từ một khung kiến trúc tốt của Cung Hữu nghị, âm thanh trong nhà được kiểm soát tốt hơn, ca sĩ tỏ ra tự tin ngay cả trong những ca khúc khó về tiết tấu, cần độ chính xác cao về mặt âm thanh.Ngoài những ca khúc được ban nhạc Anh Em chơi live, có khá nhiều ca khúc với tiết tấu R&B, Electronic hiện đại được chơi máy và cần phải có sự chính xác, ngoài yếu tố độ vang cần căn chỉnh vừa vặn hơn, âm thanh về cơ bản nhận được sự hài lòng của cả ca sĩ và khán giả. Một điểm tích cực tiếp theo được ghi nhận chính là phần quay và dàn dựng cảnh quay cho các ca khúc, việc sử dụng steadicam trong những chương trình trực tiếp cần độ cẩn thận cao hơn so với các máy quay fix và máy quay trên bum, vì nếu không có tính toán trước cũng như cắt cảnh chuẩn, sẽ mắc ngay nhược điểm khó chấp nhận là lộ các máy quay trên truyền hình.Chương trình Bài hát yêu thích tối qua trừ một cảnh quay bị chậm và lộ máy vì người cầm máy vấp phải loa thử, nhìn chung việc sử dụng và mạo hiểm với steadicam là khá tốt và được khán giả đón nhận. Những cảnh quay như vậy từ trước đến nay ít được sử dụng trong các chương trình trực tiếp, nhưng khi nó xuất hiện, đã giảm được nhiều sự khô khan ở mặt hình ảnh, cũng như tăng tính cao trào cho phần biểu diễn. Việc sử dụng vũ đoàn và đạo cụ nhiều hơn cho phần lớn các ca khúc cũng tạo sự hấp dẫn nhiều hơn.Các ca khúc bình chọn vốn chỉ là những ca khúc studio được khán giả, Hội đồng bình chọn nghe và chấp nhận để có mặt trong chương trình. Nếu không khéo léo dàn dựng thêm đạo cụ bổ trợ và vũ đoàn, hoặc tạo cho ca sĩ những không gian dễ chịu hơn, Bài hát yêu thích dễ vướng vào vấn đề tồn tại ở liveshow số một, đó là nhiều ca sĩ khá mệt mỏi và khó khăn để hoàn thành cho xong ca khúc của họ trên sân khấu.Ca sĩ biểu diễn, “loay hoay” và “chủ động”Uyên Linh với “Người hát tình ca” là ca khúc áp đảo về bình chọn của khán giả trong Bài hát yêu thích số đầu tiên. Điều này không mấy bất ngờ vì đây là một ca khúc đã trình diễn thời gian dài, được đông đảo khán giả yêu thích, và bản thân Uyên Linh cũng là ca sĩ có số lượng fan lớn. Đây là sự trở lại đầu tiên của cô sau nghi án “nhận đòn ghen” với clip và những bình phẩm trôi nổi trên mạng cũng như những ồn ào trước live show Bài hát yêu thích thứ hai, khi trước đó có thông tin Uyên Linh không được hát trong đêm diễn.Phải hát cùng một ban nhạc mới và những bản phối mới khiến cho nhiều ca sĩ mất tập trung, vì đơn giản, họ chưa có nhiều thời gian tập luyện với ban nhạc. Phần đông nhạc công trong ban nhạc đều là thành viên của ban nhạc Anh Em vừa là lợi thế và cũng là khó khăn với một số ca sĩ. “Đâu phải chỉ vì nhớ” là ca khúc đầu tiên vấp phải tình trạng một bản phối hoàn toàn mới và ca sĩ bắt đầu loay hoay, ban đầu cả Mạnh Quân và Hà Hoài Thu khá lúng túng trong việc bắt nhịp và ghép với hoà thanh mới.Duy Khoa mắc phải tình trạng tương tự với “Suy nghĩ trong anh”, mặc dù đây là một ca khúc có giai điệu khá đơn giản. Nhịp phách không ổn định trong phần chơi của ban nhạc rõ ràng làm Duy Khoa bị lúng túng, có những chỗ vào chậm nhịp, mà tempo của ca khúc bị đẩy nhanh hơn, hiệu ứng từ đó cũng không được tốt như bản studio.Đương nhiên, cũng không thể bỏ qua những yếu tố mới được thêm vào như saxophone, violon tạo nên không khí sang trọng và mới lạ hơn đối với các ca khúc quen thuộc với khán giả. Phần lớn ca khúc đều có vũ đoàn với phần hỗ trợ khá hợp lý, vì đã khá quen với sân khấu nên cả 2 vũ đoàn Cun Cun và Phong Nguyễn đều không bị khớp mặc dù họ phải “tải” một số lượng không nhỏ biên đạo múa và nhảy. Thậm chí, trong ca khúc “Thương ơi điệu ví”, một ổ rơm với kích thước thật và làm rất kỳ công đã được mang ra làm đạo cụ biểu diễn. Đây có lẽ là một trong những ca khúc dân gian hiếm hoi được đầu tư như vậy.Bên cạnh đó, mặt bằng ca khúc ngày càng đa dạng mở rộng cũng đã tạo được sự so sánh và giúp người xem lẫn các nhà chuyên môn tìm được những đối trọng. Nếu như không có sự xuất hiện của những ca sĩ thuộc dòng giải trí, thần tượng như Noo Phước Thịnh hay V.Music từ TP HCM sẽ khó để biết, họ có nhiều fan tại Hà Nội đến thế. Cả hai ca khúc “Ghen” và “Xinh tươi Việt Nam” nhận được sự ủng hộ từ đầu đến cuối sôi động khắp cả hội trường. Cặp Hạ Trâm - Triệu Lộc lần đầu biểu diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị cũng cho thấy, giọng hát của họ không hề thua kém các ca sĩ được đào tạo bài bản tại Hà Nội.Chất lượng các ca khúc cho thấy, mặt bằng nền âm nhạc Việt Nam hiện tại là khá đa dạng. Một vài ca khúc từ trước đến nay hiếm có cơ hội xuất hiện trong các chương trình truyền hình trực tiếp như “Tìm lại thời gian” - Hoàng Hải và “Đừng ngoảnh lại” - Lưu Hương Giang gây được hiệu ứng tốt nhờ xu hướng theo dòng nhạc thời thượng, hiện đại.Mặc dù bị ốm ngay trước đêm diễn và suýt phải rút vì tình trạng sức khoẻ không ổn định, cuối cùng, Hoàng Hải vẫn có mặt và hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn của anh. Nếu nhắc đến sự chủ động không thể bỏ qua ca khúc “Gửi anh” của ca sĩ Mỹ Linh, chỉ với một chiếc bục tròn nhỏ làm đạo cụ, Mỹ Linh đã phô diễn được toàn bộ bản lĩnh diva. “Gửi anh” là một trong những ca khúc nhận được nhiều tiếng vỗ tay nhất.“Lá cờ” được sáng tác và biểu diễn bởi ca sĩ trẻ Tạ Quang Thắng, người khá có duyên với các sân khấu âm nhạc truyền hình trực tiếp. Dòng nhạc nhẹ theo đề tài xã hội của Quang Thắng nhận được sự đồng thuận hoàn toàn của Hội đồng tuyển chọn, chính vì vậy mà “Lá cờ” tối qua đã có được nhận xét tích cực từ rất nhiều nhạc sĩ có mặt. Bài hát yêu thích khép lại với nhiều bất ngờ và thay đổi làm khán giả hài lòng. Chương trình vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và bình chọn cho số tiếp theo vào tháng 3 tới.Theo Quang Minh (VNE)