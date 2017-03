Uyên Linh: “Tôi đã dẹp bỏ được những hoài nghi”

Tiếp cận với cả hai thí sinh Uyên Linh và Mai Hương thời điểm này rất khó khăn, bởi ban tổ chức cuộc thi muốn họ tập trung trọn vẹn cho đêm thi. Tận dụng thời gian nghỉ ngơi cuối ngày, Uyên Linh đã dành cho PV cuộc trao đổi ngắn.









Thí sinh Văn Mai Hương, tuy nhỏ tuổi nhất cuộc thi nhưng cũng đã nhận được sự đánh giá cao của khán giả về khả năng, giọng hát…. Mai Hương cho biết hiện tại tâm lý của Mai Hương rất thoải mái. “Em hứa đêm Gala cuối sẽ cống hiến hết mình cho khán giả và các bạn fan đã luôn dõi theo em và bình chọn em”. Trả lời câu hỏi nhận xét về “đối thủ” Uyên Linh, Mai Hương nói: “Em không hay đánh giá về bản thân mình lẫn nhìn nhận về người khác”.



Lịch tập luyện những ngày cuối cùng để chuẩn bị cho đêm Gala chung kết giữa hai thí sinh của Vietnam Idol 2010 là Uyên Linh và Mai Hương rất dày đặc. Họ dành hầu hết thời gian để tập cách nhả chữ, lấy hơi, cách xử lý bài hát sao cho thật ấn tượng. Thời gian không tập luyện, Uyên Linh và Mai Hương đều phải tập trung cho việc quay video clip, thử trang phục… Tiếp cận với cả hai thí sinh trong thời điểm này rất khó khăn, bởi ban tổ chức cuộc thi cũng muốn để họ tập trung trọn vẹn cho đêm thi. Tận dụng thời gian nghỉ ngơi cuối ngày, Uyên Linh đã dành cho PV cuộc trao đổi ngắn.Linh rất muốn tiết lộ nhưng hiện tại ban tổ chức không cho phép. Tiết mục hay nhất, theo Linh là ca khúc chung mà Linh và Mai Hương sẽ cùng trình diễn.Hiện tại thì lịch làm việc vô cùng căng thẳng cho cả Mai Hương lẫn Uyên Linh, vì từ một chương trình với cả 10 thí sinh, dần dần chỉ còn 2 thí sinh mà thời lượng chương trình và tập luyện vẫn giữ nguyên. Sự “nhẹ bớt” cũng có là do Linh và Hương sẽ thỏa thích mà hát, ban nhạc chơi họ dồn hết tâm trí cho mình với nhiều cảm hứng… Thời khóa biểu thì vẫn như mọi tuần, quay nhiều đoạn clip ngắn, học với cô giáo thanh nhạc, với ca sĩ khách mời, với thầy vũ đạo, tập với ban nhạc, rồi đi thử trang phục…, rảnh rỗi lúc nào là cả hai đều lăn ra ngủ. Vì lịch làm việc dày đặc như thế nên Linh ít gặp bạn bè café như mấy tuần trước, nhưng mẹ Linh thương con nên thỉnh thoảng hay vào phim trường ở quận 9 “tiếp viện” cho Linh.Tài năng và trí thông minh âm nhạc của Hương là điều không ai không thán phục và yêu mến. Linh hy vọng Mai Hương sẽ trở thành một hình mẫu mới của tuổi teen, như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng kỳ vọng rằng em ấy sẽ khiến tuổi teen nghe nhạc như em ấy, và có thể hát như em ấy – điều đó thực sự đáng mong đợi. Trước đây, Linh đã từng chia sẻ bạn trình diễn vô cùng thoải mái, tự tin vì đi vào vòng trong bằng vé vớt (do Đăng Khoa tự nguyện rút lui).Hiện giờ, Linh cảm thấy vô cùng thoải mái và đầy đủ tự tin cho đêm chung kết sắp đến. Cả ba ca khúc đều mới với Linh nhưng Linh đã có được những cảm giác yêu thích tức thời. Linh quyết định nhanh chóng lấy đó làm sự lựa chọn của mình. Đôi khi có những cảm xúc tức thời nhưng lại khiến người ta nhớ mãi.Trong đêm Gala 8, nhạc sĩ Quốc Trung nghe Linh hát Chỉ là giấc mơ và nói “…khiến tôi nổi da gà”, đó có lẽ là nhận xét là Linh yêu thích nhất. Trải qua vòng Audition, top 100 – top 48 – top 24 – top 16 rồi đến tận bây giờ, không bị vị giám khảo khó tính này phê bình là may mắn lắm rồi, chứ đừng nói đến “khen” như lần này. Cảm giác rất lạ! Còn những lời góp ý, trẻ như Linh thì rất cần những điều này để hoàn thiện bản thân. Linh luôn cố gắng suy nghĩ để tìm ra căn nguyên vấn đề sau những lời góp ý.Hàng ngày Linh nhận được những tin nhắn động viên và ủng hộ, mà mình thì bận quá không thể trả lời hết, áy náy lắm. Linh cảm thấy hạnh phúc với tình cảm của mọi người. Linh đã có hàng ngàn người bạn mới cùng chia sẻ đam mê âm nhạc. Có một tin nhắn của một khán giả mà đến giờ Linh vẫn còn xúc động, chị đó nhắn cho Linh rằng “Em trai tôi sẽ rất sung sướng nếu Linh nhận lời hát trong ngày cưới của em”.Nói thì có vẻ sáo, nhưng quả thật, đến với cuộc thi lần này, Linh đã chiến thắng được bản thân mình, dẹp bỏ đi những hoài nghi và băn khoăn về niềm đam mê đích thực.Lúc hát, bất kể ở không gian lớn hay nhỏ, trước đông người hay ít người, Linh mới cảm thấy được là chính mình. Tuổi trẻ của Linh đang ở đây, Linh không thể quay lưng lại với đam mê.