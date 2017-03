Valentine thời trung cổ

Vào thời trung cổ, ngày lễ tình nhân khởi nguồn từ quan niệm đây là mùa mà loài chim đi tìm bạn tình. Bên cạnh đó còn có rất nhiều truyền thuyết khác liên quan đến ngày này và giờ đây ngày này trở thành một ngày lễ rất phổ biến trên toàn thế giới.



Ngày 14-2: Ngày bắt đầu mùa chim tìm bạn



Thời Trung cổ, tại Anh và Pháp người ta cho rằng mùa chim tìm bạn tình bắt đầu vào ngày 14-2. Ý niệm này càng trở nên phù hợp với suy nghĩ ngày Lễ tình nhân là ngày của tình yêu lãng mạn. Những tác phẩm văn thơ của Anh và Pháp hồi thế kỉ thứ 14 và 15 viết về ngày lễ Valentine cũng là những tác phẩm nói về tình yêu lãng mạn.

St Valentine, thần hộ mệnh của tình yêu

Tấm thiệp Valentine đầu tiên



Các thông tin cho thấy tấm thiệp Valentine đầu tiên được công tước Charles vùng Orleans viết tặng vợ mình vào năm 1415 khi ông bị giam trong nhà tù Tháp London sau khi bị bắt do tham gia vào cuộc chiến Agincourt. Tấm thiệp Valentine đầu tiên này hiện được lưu giữ tại Thư viện quốc gia tại London, nước Anh.



Các nhà sử học cũng cho rằng Vị thánh Valentine của thành Rome này cũng đã gửi một lá thư cho người yêu, cô chính là con gái của viên cai ngục trước khi ông bị hành hình, dưới thư đề rằng “From your Valentine” (Từ người yêu dấu của nàng). Hiện nay cụm từ này vẫn được những người yêu nhau dùng khi viết thư gửi cho nhau.



Những truyền thuyết về việc tổ chức ngày Lễ tình nhân thời trung cổ



Một trong những truyền thuyết phổ biến nhất nhân ngày Valentine cho rằng ngày lễ này khởi nguồn từ Feast of Lupercalia - một ngày lễ sinh sản được người Roman cổ đại tổ chức vào giữa tháng 2. Ngày lễ này se duyên cho những cặp trai gái thông qua hệ thống quay số may mắn. Sau khi họ trở thành cặp đôi của trò chơi may rủi họ sẽ là những đôi yêu rồi kết hôn với nhau.



Một truyền thuyết khác thì lại cho rằng một vị mục sư có tên là St Valentine sống ở Rome trong thời kỳ Emperor Claudius II. Thời kỳ đó vua Claudius cấm các cặp đôi đính hôn và kết hôn tại Rome, nhưng mục sư Valentine đã bất chấp lệnh cấm đó bí mật kết hôn cho các cặp đôi. Sau đó, khi Claudius biết được Saint Valentine đã bị xử tội vào đúng ngày 14-2. Trong suốt thời kỳ này St Valentine trở thành thần hộ mệnh của tình yêu. Những người yêu nhau cũng bắt đầu chọn ngày này để tưởng nhớ về ông thông qua việc thể hiện tình yêu với người yêu mình và gửi gắm cho nhau những thông điệp về tình yêu.

