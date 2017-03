Ván bài “Nguyễn Chánh Tín cầu cứu” đang dần lật ngửa

Nguyễn Đức Quân Anh: "Chú nói “sáu trăm triệu chỉ đủ cứu đói” chú thì có bao giờ chú nghĩ tới hoàn cảnh gia đình tôi?Vì bức xúc mà tôi đưa đoạn ghi âm lên mạng để mọi người chia sẻ với hoàn cảnh gia đình tôi, hiểu hơn về mọi chuyện".

Trong tâm trạng lo lắng, ông Quân Anh kể:

"Ba tôi không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng rất yêu nghệ thuật, chơi chung với chú Tín cùng một số văn nghệ sĩ khác. Ba tôi và chú Tín quý nhau nên kết nghĩa anh em.

Trước năm 2010, gia đình tôi có vay tiền của ngân hàng để xây nhà, tới năm 2010 kỳ hạn thanh toán cho ngân hàng đã gần tới, dù chỉ còn hai hay ba trăm triệu gì đó nhưng gia đình tôi khó khăn không thu xếp được.

Ba tôi có tâm sự với chú Tín, chú nói để chú giúp vì chú có quen với Ngân hàng Phương Nam.

Sau đó, ba tôi với chú bàn nhau dùng ngôi nhà của chúng tôi để bảo lãnh cho khoản vay hơn 1,2 tỉ đồng của Công ty Chánh Tín.

Khi vay được khoản này, chú Tín sẽ đưa cho ba tôi khoảng hai ba trăm triệu đồng để trả nợ ngân hàng cũ, phần còn lại chú Tín sử dụng. Sau một thời gian ngắn, gia đình tôi đã hoàn trả cho chú Tín cả gốc lẫn lãi đã vay trong số tiền hơn 1,2 tỉ đồng đó.

Hơn ba năm trước, khi ba tôi đang nằm trên giường bệnh, lúc này ba tôi rất yếu nên mẹ con tôi gặp chú Tín nhờ chú thu xếp trả nợ ngân hàng để lấy giấy chủ quyền nhà về.

Ước nguyện của ba tôi là muốn yên tâm nhìn thấy cả gia đình sum họp yên ấm trong ngôi nhà mà cả đời ba mẹ tôi dành dụm, làm nên trước khi nhắm mắt mà không còn vướng bận gì.

Khi đó, chú Tín đã hứa sẽ lo để trả ngân hàng nhưng sau đó không thực hiện, để tới mức Ngân hàng Phương Nam khởi kiện ra tòa yêu cầu Công ty Chánh Tín phải trả nợ hoặc phát mãi tài sản thế chấp là nhà của gia đình tôi để trả nợ.

Dù bị kiện, phía chú Tín không có động thái gì hợp tác, cũng không quan tâm gì tới cuộc sống của gia đình tôi. Nhiều lần tòa có giấy mời ba mẹ tôi với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện giữa Ngân hàng Phương Nam với Công ty Chánh Tín nhưng phía chú Tín không tham dự. Chúng tôi nhắn tin, điện thoại đề nghị chú tới nhưng chú từ chối.

Từ sau phán quyết cuối cùng của tòa án buộc chúng tôi phải giao nhà cho Ngân hàng Phương Nam phát mãi, lấy tiền trả cho khoản vay của công ty chú Tín thì gia đình tôi gọi điện thoại chú Tín không nghe, nhắn tin chú không trả lời, tới nhà tìm thì người nhà thông báo chú đi vắng.

Ngày 18-3, tôi chở mẹ tôi tới Ngân hàng Phương Nam gặp lãnh đạo để xin họ giảm cho chúng tôi toàn bộ số lãi phát sinh trong hợp đồng vay của Công ty Chánh Tín, vì tiền gia đình tôi không được sử dụng, chúng tôi phải đi vay mượn trả nợ thay cho Công ty Chánh Tín để khỏi mất nhà".

Từ Ngân hàng Phương Nam ra, tôi đưa mẹ tới nhà chú Tín thì cả hai vợ chồng chú đều không nhận ra mẹ con tôi khiến chúng tôi rất buồn. Những lời nói của chú Tín trong cuộc nói chuyện khiến chúng tôi rất buồn và thất vọng.



Ngôi nhà của ông Quân Anh (nhà cao, màu xanh ở giữa) - Ảnh: G.Minh

Gánh nặng pháp lý

Sáng 24-3, chúng tôi tới nhà riêng của nghệ sĩ Chánh Tín để xác nhận lại về các đoạn ghi âm và mối quan hệ giữa gia đình ông Quân Anh và nghệ sĩ Chánh Tín. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (63 tuổi, vợ nghệ sĩ Chánh Tín) xác nhận có quan hệ thân thiết với gia đình ông Hùng, nhưng việc vay nợ thế nào bà Bích không rõ.

Bà Bích nói: “Ông Tín tiếp nhiều người quá, đang mệt, hôm khác chú lại trao đổi sau. Việc ghi âm, phát tán trên mạng chúng tôi đã nhờ công an văn hóa điều tra rồi”, sau đó quay vào nhà.

Luật sư Lê Quang Vũ, người nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho nghệ sĩ Chánh Tín, cho biết: “Tôi chỉ nhận hỗ trợ miễn phí cho ông Chánh Tín về mặt pháp lý, không nắm về những vấn đề riêng của gia đình".

Luật sư Lê Quang Vũ cũng xác nhận: "Chiều 18-3, tôi có nhận điện thoại của ông Chánh Tín nói có người anh kết nghĩa cầm nhà bảo lãnh cho ông Tín vay ngân hàng, nay bị thu hồi nhà phát mãi, nhờ tôi trợ giúp. Sau này xem trên mạng tôi mới biết lúc đó ông Tín đang ngồi với gia đình ông Quân Anh, cuộc nói chuyện đó bị ghi âm”.

Chiều 24-3, ông Võ Minh Hòa, phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, cho biết: “Căn nhà số 18 Lê Tung, P.13, Q.11 đã được tòa án tuyên thu hồi, phát mãi để trả nợ cho Ngân hàng Phương Nam. Bản án có hiệu lực, tôi đã ra quyết định thi hành án, giao cho chấp hành viên Phạm Văn Thụy thực hiện từ tháng 5-2013, sau đó ông Thụy ủy thác cho Chi cục Thi hành án dân sự Q.11 thực hiện”.

Theo ông Hòa, do đây là vụ việc phức tạp, có thể Chi cục Thi hành án dân sự Q.11 sẽ chờ ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo thi hành án của quận, nếu có cưỡng chế cũng phải có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trả lời câu hỏi về việc ông Chánh Tín hướng dẫn gia đình ông Quân Anh cứ ở lì, lấy lý do ông Hùng đã chết, vợ con là người thừa kế, không biết, không giao nhà thì phía thi hành án xử lý thế nào, ông Hòa nói: “Tài sản được bảo lãnh, thế chấp trước khi ông Hùng chết. Tòa án đã có phán quyết, do đó quyền và nghĩa vụ sẽ được chuyển giao cho những người thừa kế, không thể thay đổi được. Tới nay chưa có quyết định tạm hoãn thi hành án, do đó không có cơ sở nào để ngừng thi hành án”.

* Thêm một đoạn ghi âm khác

Ngoài đoạn ghi âm đã được công bố, ông Nguyễn Đức Quân Anh còn cung cấp cho chúng tôi một đoạn ghi âm khác. Đó là đoạn ghi âm về lời hứa hẹn trả nợ ngân hàng từ ba năm trước, trước khi ông Nguyễn Đức Hùng (68 tuổi) - người được nghệ sỹ Chánh Tín thừa nhận là anh kết nghĩa qua đời.

Lời hứa từ ba năm trước chưa thực hiện, tới nay căn nhà được ông Hùng dùng làm vật bảo lãnh cho Công ty Chánh Tín) vay tiền đang bị thu hồi, phát mại. Chín thành viên trong gia đình gồm vợ, các con, các cháu của ông Hùng đang sống trong ngôi nhà có nguy cơ thành vô gia cư thật sự.