Bản sao Céline Dion khiến cả thế giới chết lịm

Celine Tam (chín tuổi, đến từ Hong Kong) mới đây xuất hiện trên chương trình America’s Got Talent. Cô bé khiến khán giả cùng ban giám khảo “choáng ngợp” trước giọng hát cao vút khi hát lại ca khúc nhạc phim Titanic - My heart will go on từng được trình bày bởi nữ diva lừng danh Céline Dion.

Màn trình diễn vô cùng đặc biệt

Đoạn clip ghi lại phần trình diễn của cô bé đáng yêu đã thu hút hơn 14 triệu lượt xem trên YouTube và nhận được nhiều bình luận khen ngợi về thần thái cùng chất giọng xuất chúng.

Cô bé Celine chia sẻ rằng cha mẹ em từng rất hâm hộ nữ ca sĩ Céline Dion nên đặt tên hai con gái lần lượt là Celine và Dionne.

Sau màn trình diễn ấn tượng, cả bốn vị giám khảo đều đồng ý cho Celine vào vòng tiếp theo. Mel B - giám khảo tại America’s Got Talent đã dành nhiều lời khen ngợi phong thái trình diễn của “Celine nhí”: “Con rất ấn tượng vì con vô cùng tự tin và thoải mái khi trình diễn trên sân khấu. Những khán giả ở dưới đây đã không làm con run sợ”.

Các giám khảo cuộc thi thừa nhận rằng màn trình diễn của Celine cực kỳ đặc biệt. Không chỉ sở hữu chất giọng sắc nét, Celine còn kiểm soát hoàn hảo giọng hát.



Bản sao Céline Dion gây ấn tượng mạnh trên sân khấu America’s Got Talent 2017 mới đây.

“Tiểu Céline Dion của Hong Kong”

Gia đình phát hiện ra thiên phú âm nhạc của Celine khi cha của cô bé - tiến sĩ âm nhạc Steve - mở My heart will go on trong ô tô. Celine hát theo và khiến cả gia đình ngỡ ngàng. Nhờ bài hát này, cô bé chín tuổi được mệnh danh là “tiểu Céline Dion của Hong Kong”.

Trước đó, vào năm 2014 cô bé đã trở nên nổi tiếng với màn trình diễn You raise me up trong chương trình Let’s sing kids của đài Hồ Nam. Nổi tiếng qua chương trình Let’s sing kids, Celine Tam không chỉ được khán giả Trung Quốc, Hong Kong yêu mến mà còn nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng nhiều quốc gia. Video màn trình diễn You raise me up của cô bé hút gần 1,5 triệu lượt xem trên YouTube, hơn 500.000 lượt like và chia sẻ trên Facebook cùng nhiều bình luận khen ngợi từ quốc tế.

Một năm sau đó, Celine được đích thân Trưởng quan hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh mời trình diễn tiết mục mở đầu nhân dịp ngày Quốc khánh Hong Kong với sự tham dự của đông đảo chính khách quyền lực. Cô bé để lại ấn tượng khó phai trong lòng các khán giả và khách mời trong buổi lễ.

Mặt trái của sự nổi tiếng quá sớm

Tuy gặt hái được những thành tích đáng ngưỡng mộ nhưng hành trình ca hát của Celine không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cha cô chia sẻ rằng Celine cũng đã từng phải đối diện với nhiều khó khăn trên “sự nghiệp” ca hát còn quá sớm của mình.

Chính gia đình của Celine cũng từng bị chỉ trích vì cho con luyện tập không ngừng nghỉ, tiếp cận với những cuộc thi và các chương trình mang tính chính trị khi con quá nhỏ. Họ lo ngại về việc học và cân bằng thời gian của Celine. Cha của Celine - Steve Tam bị cho là bắt ép con mình phải thành công theo ý muốn của mình.

“Nhiều người từng chỉ trích con bé rất nhiều, thậm chí trước mặt Celine. Nhưng khả năng linh hoạt và sự kiên cường của con bé rất cao. Ngoài ca hát, Celine cũng tham gia những hoạt động khác như bơi lội chẳng hạn” - ông Steve chia sẻ với tờ báo Trung Quốc Ming Pao.

Khi được hỏi về việc liệu Celine sẽ trở thành ca sĩ nhạc Pop và có hợp đồng ghi âm của riêng mình hay không, cha của ca sĩ nhí không hứa hẹn quá nhiều: “Tôi mong con bé có thể tham gia một vở nhạc kịch nào đó vì việc này sẽ giúp con bé học hỏi và quan sát nhiều hơn”.

Gần đây cô bé đã giành được tám chức vô địch, trong đó có một cuộc thi ca hát ở Quảng Châu, nơi Celine đã tranh tài với 3.000 thí sinh đến từ mọi miền đất nước. Một trong những clip trên YouTube của ca sĩ nhí đã có hơn 400.000 lượt xem.

Duyên dáng và cực kỳ dễ mến, Celine Tam hứa hẹn sẽ trở thành một giọng ca tiềm năng và còn tiến xa hơn nữa trên con đường ca hát. Thế giới đang háo hức cổ vũ cho “Céline Dion nhí” tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu American’s Got Talent 2017.