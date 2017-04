Chuyện cảm động đằng sau phim Cha cõng con

Dung dị và giàu cảm xúc, bộ phim Việt Cha cõng con đang chiếu rạp lấy đi không ít nước mắt của người xem.

Từ chuyện con đánh cha

. Phóng viên: Hành trình của bộ phim, từ ý tưởng cho đến ngày phim ra rạp dài đằng đẵng mà ít phim Việt nào có được. Tại sao anh có thể kiên trì được như vậy?

+ Đạo diễn Lương Đình Dũng: Thực ra đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ Cha cõng con. Khi định ghi hình năm 2013, bối cảnh quay gặp lũ quét. Tôi suy sụp tinh thần tới mức mất ăn mất ngủ, không dám trò chuyện với ai suốt một tuần liền. Nhiều lúc tôi muốn chuyển sang làm việc khác, chọn dự án khác. Nhưng rồi sự đau đáu mà cá nhân dành cho Cha cõng con vẫn còn đó và tới năm 2015 thì phim chính thức khởi quay.

. Ý tưởng về phim đến với anh như thế nào?

+ Năm mới sáu tuổi, có một hôm tôi đi cùng cha. Khi ấy, tôi gặp cảnh một anh 18 tuổi dùng đòn gánh phang cha đẻ. Cuối cùng, do cha tôi là một võ sĩ quyền Anh, ông đã ra tay can ngăn. Người cha bị đòn khi ấy bảo rằng con ông say rượu nên đánh mình và hy vọng đứa con máu mủ sau này sẽ thay đổi.

Tôi rất sợ hãi và cảm thấy ám ảnh bởi câu chuyện đó suốt một thời gian dài. Lớn lên, tôi tiếp tục chứng kiến rất nhiều câu chuyện đau thương khác trong xã hội. Cha cõng con ra đời với mong muốn khơi gợi tình người trong ai đó đang bỏ quên vì cuộc sống xô bồ hôm nay. Rằng tình phụ tử hay tình mẫu tử là điều vĩ đại và rất thiêng liêng.

. Cảm giác của anh khi bộ phim hoàn thành, nó có chuyển tải hết được điều anh gửi gắm không?

+ Trên phim cảm xúc tốt hơn rất nhiều. Khát vọng lớn nhất của tôi chỉ là đưa bộ phim tiếp cận với nhiều khán giả nhất có thể, đặc biệt là đối tượng gia đình. Tôi tin rằng bộ phim của mình không giáo điều. Cảm giác của cá nhân tôi bây giờ có lẽ giống câu hát Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi.



Lương Đình Dũng đã mất thời gian dài lên đường đi khắp các trại trẻ mồ côi để tìm cậu bé đóng nhân vật Cá và những người bạn của cậu.

Tiền bạc ép tôi sáng tạo

. Một trong những điểm nhấn của phim chính là cảnh sắc trong phim, đẹp và rất tự nhiên. Hẳn anh và êkíp đã rất vất vả để có những cảnh quay đó?

+ Có những cảnh quay đẹp nhưng rất thật. Ví dụ, khi chúng tôi đang quay cảnh hai cha con nhìn về phía trước thì bỗng nhiên một đàn cò bay qua. Còn có những cảnh quay chúng tôi phải mất gần một tháng quay ở đồi Minh Ngọc, Bắc Mê với độ cao gần 200 m, ngày nào đoàn làm phim cũng phải leo lên đỉnh đồi với thời gian di chuyển trung bình 30-45 phút.

. Phim có rất nhiều cảnh quay từ flycam, lột tả được sự hùng vĩ, choáng ngợp của thiên nhiên, anh có dụng ý nào khác khi dụng công nhiều với các cảnh quay như thế?

+ Hơn 25 năm trước, mẹ tôi đã luôn thắc mắc rằng không biết cảm giác được ở trên một chiếc máy bay và bay trên bầu trời ra sao. Rồi bà mất vài năm sau đó. Từ ước mơ của mẹ và chính tôi, hay ánh mắt của những đứa trẻ đang ngước lên bầu trời mà tôi bắt gặp, tôi tìm thấy được cảm hứng ban đầu để xây dựng một câu chuyện - một bộ phim về những ước mơ từ mặt đất hướng vọng đến bầu trời.

. Anh có gặp rủi ro nào để thực hiện được những cảnh quay đó không?

+ Có cảnh quay cuối tôi chưa cảm thấy ưng ý lắm. Tôi muốn flycam phải bay cao hơn nữa. Tuy nhiên, người điều khiển flycam có nói với tôi rằng giá trị của flycam là 120 triệu đồng, nếu lỡ nó rơi thì ai phải chịu trách nhiệm. Tôi chồng ngay 120 triệu đồng trước mặt chơi luôn. Flycam bay cao đến mức có lúc chúng tôi không nhìn thấy nó nữa, nó không rơi còn tôi có một cảnh ưng ý trong phim.

. 18 tỉ đồng cho một bộ phim, chắc anh cũng xông xênh để sáng tạo lắm nhỉ?

+ 18 tỉ đồng mình nghĩ là nhiều lắm nhưng thực ra làm phim thì tốn khủng khiếp lắm. Như tôi là đạo diễn nhưng không có tiền, có nhiều việc đạo diễn còn phải tự tay làm hết. Cũng có những lúc nhờ tiền bạc ép tôi mà tôi phải sáng tạo ra một cách thể hiện không giống ai.

Chọn ánh mắt của đứa trẻ khát tình thương

. Diễn viên của phim đa số là những người nghiệp dư, có phải do cái khó của kinh phí?

+ Chọn diễn viên rất khó. Đã có lúc tôi có ý định tìm diễn viên nước ngoài và tôi đã lên mạng tìm rồi. Đối với diễn viên trẻ em phải đáp ứng được hai yêu cầu, một là diễn xuất rất tự nhiên, tự nhiên như người không biết diễn, thứ hai là đủ sức khỏe để đi mấy tháng trời. Bé Tấn đóng vai chính tên Cá trong phim được tôi chọn từ hàng ngàn diễn viên nhí trên khắp cả nước. Cháu Tấn đang sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội nên trong đôi mắt cháu luôn ánh lên niềm khao khát tình thương yêu của mẹ cha. Còn Ngô Thế Quân vào vai Mộc - cha của Cá - cũng rất ngọt dù ngoài đời anh chưa từng làm cha. Thậm chí khi chia tay nhau, Tấn đã khóc rất nhiều vì nhớ “bố Quân”.

. Còn điều gì khiến anh băn khoăn về bộ phim không?

+ Như đã nói, tôi muốn phim đến được với thật nhiều công chúng. Bộ phim cũng đã được một số rạp chọn chiếu. Tuy nhiên, có những rạp lại chiếu vào những giờ không giống ai như 9 giờ sáng, 4 giờ chiều, những giờ mà cha mẹ đi làm hay con đi học.

. Sau Cha cõng con sẽ là gì, thưa anh?

+ Tháng 6 năm nay tôi sẽ thực hiện bộ phim có yếu tố kinh dị, hành động là Thành phố ngủ gật. Phim nói về những người thần kinh có vấn đề. Dự án tốn kinh phí chưa bằng 1/10 Cha cõng con.

. Xin cám ơn anh.