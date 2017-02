MC Minh Hương 'phá lệ' tặng quà nam MC ngày valentine

Minh Hương là một trong những MC chính của bản tin An ninh toàn cảnh phát sóng từ 10 giờ 55 đến 11 giờ 55 của truyền hình Công an nhân dân. Minh Hương cho biết cô rất thích chương trình vì mỗi ngày khi gắn bó với chương trình, cô tổng hợp được rất nhiều kiến thức an ninh đời sống. Sáng nay, cô diện chiếc đầm màu xanh lơ nữ tính, duyên dáng, làm nổi bật làn da trắng và vẻ đẹp đằm thắm rạng rỡ ôm theo hộp quà và bó hoa xinh đẹp đến trường quay chương trình An ninh toàn cảnh.



Khi Minh Hương bước vào trường quay, nhiều người vội chúc mừng vì nghĩ rằng cô nhận được quà và hoa trong ngày tình nhân. Nhưng rất bất ngờ, Minh Hương lại đem hoa tặng cho bạn dẫn chương trình là MC Thế Cương khiến anh bối rối. Còn hộp quà được gói xinh xắn, đẹp đẽ được Minh Hương khoe là cô tự tay chuẩn bị để tặng chồng ngày valentine.



MC Minh Hương khiến cho bạn dẫn bối rối vì bỗng dưng được nhận quà ngày valentine.

Một lần nữa, Minh Hương lại khiến mọi người ngạc nhiên vì ở Việt Nam, thông thường trong ngày valentine thì nam giới thường tặng quà cho nữ giới, nhưng Minh Hương làm điều ngược lại.



Minh Hương chia sẻ, trước đây cô cũng nghĩ ngày valentine mặc nhiên là nam giới sẽ tặng hoa và quà cho người phụ nữ của mình. Tuy nhiên, khi chuẩn bị cho chương trình valentine của An ninh toàn cảnh, cô đã thấy nhiều góc nhìn khác từ việc tặng quà cho người mình thương yêu trong ngày này.

Minh Hương lấy ví dụ ở Nhật Bản, valentine là ngày nữ giới tặng quà bày tỏ tình yêu với nam giới. Còn ngày valentine trắng 15-2, nam giới sẽ tặng quà lại cho người phụ nữ mình yêu. Ở mỗi quốc gia lại có một cách tặng quà khác nhau, nhưng đều là những món quà biểu thị sự gắn kết, tình yêu bền chặt...

Nữ MC cũng cho rằng dù tặng gì đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất cũng là sự chân thành. Valentine là ngày những người yêu mến nhau tặng quà bày tỏ tình cảm với nhau chứ không mặc định là nam tặng quà cho nữ và ngược lại.