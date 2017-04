Nguyễn Phi Hùng bất ngờ ra album nhạc Hoa

Hầu hết ca khúc trong album đều do chính ca sĩ này viết lời Việt, duy nhất ca khúc Ngày tình nhân không em do một người bạn nước ngoài tên Sean Nervey viết tặng Nguyễn Phi Hùng. Ca sĩ này cho biết khi khán giả gửi các ca khúc nhạc Hoa về đề nghị anh hát, anh nhận thấy mình có thể kể lại những câu chuyện âm nhạc này theo cách riêng nên đã tự viết lại lời, rất sát so với nội dung nguyên bản.





Anh cho biết anh cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để không hoang mang, lo lắng khi một ca khúc mới ra đời nhưng không trở thành hit. “Để tạo nên một bài hát hit không khó bằng việc duy trì được nó trong bao lâu. Trong âm nhạc rất cần cái duyên, đến thời điểm thích hợp thì ca khúc đó sẽ thành công” - ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tâm niệm.