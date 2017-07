Nhạc sĩ Vũ Thành An tặng quà cuối đời cho khán giả

Về ra mắt sách và album Chuyến trở về này, nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ ra mắt quyển sách Chuyện tình không tên (Phương Nam Book và NXB Văn hóa-Văn nghệ TP.HCM phát hành). Buổi giao lưu ra mắt sách dự kiến vào 19 giờ ngày 12-8, tại Cà phê sách Phương Nam ở đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, quận 1). Sách là những câu chuyện tình đằng sau những bản nhạc tình của nhạc sĩ với những nhân vật em. Ra mắt sách cũng là sự kiện mở duy nhất dành cho công chúng trong chuyến trở về lần này của nhạc sĩ Vũ Thành An. Bên cạnh sách sẽ có album Vũ Thành An với phần tham gia của chính nhạc sĩ, ca sĩ Quang Dũng, ca sĩ Hoàng Quyên và nhóm 5 Dòng Kẻ. Buổi xuất hiện đầu tiên trước công chúng của nhạc sĩ Vũ Thành An tại Việt Nam sẽ ở Quy Nhơn (ngày 4-8). Quy Nhơn là điểm dừng chân đầu tiên cho chương trình âm nhạc Vũ Thành An - Thanh Lan - Vũ Khanh diễn ra tại Quy Nhơn, Quảng Ngãi (ngày 5-8) và Đà Nẵng (ngày 6-8). Tối 18-8, tại Le Royal Saigon (trong khuôn viên khách sạn Majestic, 1 Đồng Khởi, quận 1) sẽ diễn ra đêm giao lưu cùng nhạc sĩ Vũ Thành An với phần biểu diễn của chính nhạc sĩ và khách mời là ca sĩ Quang Dũng cùng nhóm 5 Dòng Kẻ.