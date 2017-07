Nín thở chờ bom tấn Hành tinh khỉ

Tiếp nối thành công rực rỡ của hai phần trước, phần 3 cũng là phần cuối cùng của series phim về hành tinh khỉ - War for the Planet of the Apes (Đại chiến hành tinh khỉ) đang nhận được nhiều phản ứng tích cực từ giới phê bình cũng như người hâm mộ. Bộ phim được đánh giá là bom tấn đáng xem nhất của mùa hè năm nay, dự kiến sẽ mang lại doanh thu khủng lên đến tỉ USD.

“Sẽ có thêm đề cử Oscar”

Tác phẩm đã nhận về hàng loạt lời khen ngợi của giới chuyên môn sau buổi chiếu sớm cho các nhà phê bình. Phim hiện đạt 96% điểm tích cực trên trang phê bình danh tiếng Rotten Tomatoes với nhiều bình luận có cánh. Số đông cho rằng đây là tập hay nhất và là cái kết trọn vẹn cho chuỗi ba siêu phẩm về hành tinh khỉ.

Pete Hammond đến từ trang Deadline nhìn nhận đây là “phần phim hay nhất của series The Apes từ trước đến nay”. Trong khi đó, nhà phê bình Scott Mendelson tự tin rằng tác phẩm “sẽ có thêm đề cử Oscar”.

Cây bút Bilge Ebiri của tờ Village Voice cho rằng đây là bom tấn quan trọng nhất năm. “Hiệu ứng đáng kinh ngạc, hành động thú vị, âm nhạc tuyệt vời và Andy Serkis một lần nữa thể hiện nhân vật khỉ thông qua công nghệ nắm bắt chuyển động rất chân thật” - Bilge Ebiri viết.

Chris Nashawaty, nhà phê bình của Entertainment Weekly, so sánh: “Giống như Caesar và đồng loại trong phim, tác phẩm dường như ngày càng thông minh và đầy tính con người khi tiến hóa”. Hay trên IndieWire, War for the Planet of the Apes được đánh giá là “Bộ ba tác phẩm khoa học viễn tưởng hay nhất kể từ thời Star Wars”.



Diễn xuất của nam diễn viên Andy Serkis trong vai thủ lĩnh loài khỉ Caesar được đánh giá là bậc thầy.

Thậm chí nhà phê bình Kristopher Tapley còn kêu gọi Viện Hàn lâm khôi phục giải thưởng “Thành tựu đặc biệt” để dành cho War for the Planet of the Apes. (Lần cuối cùng giải Oscar này được trao là vào năm 1996, cho những nhà sản xuất của Pixar với tác phẩm Toy Story.)

Trên thực tế, dựa trên lượng vé đặt trước và lượt tương tác trên mạng xã hội, giới quan sát dự đoán War for the Planet of the Apes sẽ thu về khoảng hơn 50 triệu USD sau ba ngày đầu trình chiếu. Nhưng các đối thủ của Fox cho rằng bom tấn hoàn toàn có thể gây bất ngờ với mức ra quân khoảng 70-80 triệu USD nhờ hàng loạt lời khen ngợi từ giới phê bình.

Cuộc chiến sống còn đầy bi tráng

Tác phẩm lấy bối cảnh vài năm sau sự kiện đẫm máu diễn ra ở cuối phần trước. Sau khi chú linh trưởng đầu đàn - Caesar (Andy Serkis) vì loài người, vì đồng loại mà đã quyết xuống tay trừ khử kẻ lộng quyền, bạo ngược Koba - người anh em cùng bầy thuở nào. Tuy nhiên, sau bao nhiêu dằn vặt và nỗ lực, Caesar vẫn bất lực để mối quan hệ loài người-linh trưởng bị đẩy đến bờ vực của chiến tranh sống còn không khoan nhượng.

Hình ảnh cuối cùng của phần trước khi Caesar bất lực đứng giữa đàn linh trưởng trong ánh sáng nhá nhem tối, hướng ánh mắt tuyệt vọng về phía xa thẳm loài người là dấu hiệu khởi đầu của một cuộc chiến mới.

Trong trailer mới nhất, phần 3 của War for the Planet of the Apes đem đến một không khí chiến đấu đầy hận thù và giận dữ. Mở đầu trailer là lời nói chậm rãi oán trách xen lẫn đau xót của Caesar: “Tôi không hề muốn bắt đầu cuộc chiến này. Tôi đã khoan dung với các người nhưng rồi các người lại tới đây để kết liễu giống loài chúng tôi. Đừng hòng!”. Cả trailer nhuốm một màu đen tối, tang tóc xen lẫn khói súng bủa vây. Loài người và loài linh trưởng luôn ở trong tư thế trang bị vũ trang và sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi.

Đáp trả lại sự phẫn nộ của nhóm linh trưởng, đại diện loài người - thủ lĩnh quân đội khét tiếng Colonel (Amiah Miller) đã tuyên bố đanh thép: “Thời điểm quyết định lịch sử nhân loại đã đến. Đây là cuộc chiến sống còn cuối cùng. Nếu loài người chúng ta thua trận, Trái đất này sẽ biến thành hành tinh của loài khỉ”.

Đặc biệt trong phần 3 này, một chi tiết quan trọng dẫn đến sự thay đổi suy nghĩ của Caesar về loài người: Gã đại tá hung hãn, vô cảm đã giết chết vợ con Caesar. Mất mát, đau thương đã dồn nén vào cuộc chiến sống còn, thủ lĩnh loài khỉ Caesar sẽ không bao giờ nhân nhượng thêm lần nào nữa để đảm bảo an toàn cho đồng loại. Không cần diễn giải nhiều lời, đây chắc chắn sẽ là một phần phim hành động huyết chiến nhưng cũng rất bi tráng hùng ca.

Một điểm nhấn cho phần 3 này là sự xuất hiện của cô bé ngây thơ Nova mang trái tim nhân hậu và trong sáng giữa những bóng tối tàn khốc của chính cuộc chiến đã cướp đi tất cả những người thân của cô. Hình ảnh một chú khỉ to xác cài hoa lên tóc Nova hứa hẹn những tình tiết nhân văn và cảm động trong phim.