Thái Châu khuyên Trường Giang nên "lấn sân" làm ca sĩ

Từ nghệ sĩ cải lương, Lê Nguyễn Trường Giang khiến giám khảo ngạc nhiên khi thử sức ở vai trò ca sĩ hát nhạc dân gian đương đại. Màn thăng hoa âm nhạc của anh qua liên khúc Hòn vọng phu - Đá trông chồng kể câu chuyện người vợ chờ chồng hóa đá. Anh hóa trang "nửa người, nửa công" mang đến màn hát múa dân gian đặc sắc, kết hợp cùng giọng hát mạnh mẽ, ma mị của mình.



Lê Nguyễn Trường Giang mang đến màn hát múa dân gian đặc sắc

Nhận xét về tiết mục, danh ca Thái Châu cho rằng Lê Nguyễn Trường Giang hoán đổi hay hơn sở trường, vượt ngoài sự mong đợi của anh. Giám khảo Bạch Tuyết thán phục khi thí sinh thể hiện hai ca khúc khó nhưng lấy hơi chuyên nghiệp. Cô mong rằng kỹ thuật thanh nhạc mà Trường Giang được học có thể áp dụng để hát vọng cổ tự tin và hay hơn.

Trong đêm thi, Trịnh Tuấn Vỹ kết hợp âm nhạc, kịch qua ca cảnh Nối lại tình xưa. Trong vai một chàng trai nghèo lên kinh ứng thí, anh bị quan huyện (nghệ sĩ Nguyễn Sanh) cướp mất người yêu (NSƯT Nhơn Hậu) ở quê nhà. Sau 3 năm, chàng trai trở về gặp người yêu cũ khi đã trở thành trạng nguyên. Trước giây phút đoàn tụ, Trịnh Tuấn Vỹ và NSƯT Nhơn Hậu lần lượt hát các ca khúc Đừng nhắc chuyện lòng, Tủi phận, Nối lại tình xưa. Nam ca sĩ còn thể hiện sự đa dạng trong giọng hát khi hò và hát Vọng Kim Lang.



Tuy sở trường nhạc sôi động nhưng Trịnh Tuấn Vỹ chọn thể loại bolero để hát

Trịnh Tuấn Vỹ dàn dựng tiết mục thông minh như lời giám khảo Bạch Tuyết nhận xét. Cô cho rằng Trịnh Tuấn Vỹ khi chuyển sang làm "kép chánh", hát bolero không thua kém ai.



Với số điểm bằng nhau là 49,6, Lê Nguyễn Trường Giang và Trịnh Tuấn Vỹ cùng nhận giải nhất tuần

Sau khi hoàn thành tiết mục, nghệ sĩ Nguyễn Sanh nán lại sân khấu xem phần cho điểm của Trịnh Tuấn Vỹ. Nước mắt ông rơi khi thấy con trai nhận được điểm số cao từ giám khảo.

Gia Bảo và Lương Bằng Quang đã thể hiện hai phần thi đầy thuyết phục với tổng số điểm bằng nhau là 49,5, đứng thứ hai trong đêm thi. Gia Bảo kể câu chuyện cảm động về tình cảm vợ chồng sắt son đậm màu sắc Nam bộ qua liên khúc Mình ơi - Lý son sắt. Kết hợp cùng nghệ sĩ Lê Như, anh hát dòng nhạc dân ca, quê hương. Trong vai người thầy đàn, vì bị cha mẹ ngăn cấm mối tình dẫn đến vợ anh quyên sinh, để lại nỗi đau đớn cho người chồng. Bằng lối diễn kịch đối thoại, đẩy mạnh cảm xúc nhân vật, nam nghệ sĩ thể hiện những tình nghĩa sâu nặng, đau đớn dành cho người vợ qua những đoạn hò đối đáp.



Tiết mục cảm động của Gia Bảo khiến cả trường quay lặng người

Danh ca Thái Châu nhận xét Gia Bảo đã diễn xuất tốt nhưng anh chọn tông bài hát khá thấp khiến phần ca của nam thí sinh không xuất sắc. NSND Hồng Vân đồng quan điểm rằng Gia Bảo nên đẩy mạnh phần hát thì tiết mục sẽ hoàn hảo hơn, dù anh đã diễn có những điểm chạm vào trái tim của người xem.



Lương Bằng Quang thử thách bản thân khi trở thành vũ công qua tiết mục múa đương đại Em không là duy nhất. Anh biểu diễn cùng Minh Phượng (Top 4 của So you think you can dance mùa 5) trên nền ca khúc do chính anh sáng tác. Kết hợp cùng xe trượt điện (hoverboard) tốc độ cao, Lương Bằng Quang liên tục dùng sức để thăng bằng mỗi khi bế, nâng bạn diễn. Đặc biệt, màn đu dây kết hợp của anh khiến khán giả choáng ngợp.



Lương Bằng Quang đã thể hiện phần múa uyển chuyển, nhào lộn đẹp mắt cùng những động tác khó

Dùng ngôn ngữ tinh tế của âm nhạc, vũ đạo để kể câu chuyện đẹp về tình yêu với khán giả, giám khảo Bạch Tuyết cho rằng Lương Bằng Quang đã cống hiến một phần thi xuất sắc. Danh ca Thái Châu cũng tiếp lời ca ngợi sự thông minh, năng động, nhiều tài của người nhạc sĩ .

Mai Xuân Thy mang ước mơ hóa thân thành một cô tiên lên sân khấu Sao Nối Ngôi trong tiết mục ca cảnh Nàng tiên hoa (soạn giả Tô Thiên Kiều). Cô kể câu chuyện nàng tiên vì lòng nhân hậu mà hy sinh hết hương hoa cứu người. Tiết mục dàn dựng đẹp mắt, hoành tráng với màn bay lượn trên không của Mai Xuân Thy, cùng sự trợ diễn của hai nghệ sĩ Hoàng Hải, Thanh Phong.





Mai Xuân Thy kể câu chuyện về nàng tiên hoa

Danh ca Thái Châu cho rằng tiết mục chưa được hoàn hảo, cô diễn xuất vẫn còn non nớt và kém tự tin. Mai Xuân Thy nhận được 46,5 điểm, đứng thứ 5 trong đêm thi và có tổng số điểm thấp nhất trong hai đêm thi 6, 7. Cô là thí sinh tiếp theo tạm chia tay với Sao Nối Ngôi để bước vào vòng lội ngược dòng cùng Châu Ngọc Tiên.

Đêm thi thứ 8 với chủ đề "Cảm ơn cuộc đời" sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ, thứ năm 13-7 trên kênh THVL1. Sao Nối Ngôi do Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

