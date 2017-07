Vụ cấm biểu diễn trên bộ: Không ai cấm phục vụ văn hóa

Cách đây ít phút, trên trang FB cá nhân Hằng Karose, đã đăng dòng tra5ng thái mới, nguyên văn như sau: Kính gửi anh Hà Văn Hùng và các anh công an Quận Hoàn Kiếm! Tôi đăng dòng trạng thái này kính gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các anh vì sự việc tôi đưa lên Facebook cá nhân tối ngày 28 tháng 7 năm 2017. Do nóng vội và thương con một cách mù quáng, tôi đã đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng an ninh các anh về sự việc diễn ra khi mà tôi là người không có mặt ở đó. Điều đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các anh, làm ảnh hưởng uy tín và danh dự của các anh.

Tôi xin được chính thức rút lại lời nói thiếu căn cứ của tôi và xin được xin lỗi các anh. Sau khi đăng tải dòng trạng thái này, tôi sẽ trực tiếp đến gặp các anh để xin lỗi. Đây là sai lầm bộc phát không đáng có, tôi kính mong các anh thông cảm và lượng thứ. Tôi cũng xin được gửi lời xin lỗi chân thành tới cộng đồng mạng. Tôi đã lấy quá nhiều thời gian của các bạn và làm phiền các bạn. Rất mong được các bạn bỏ qua. Bạn bè trong danh sách bạn bè FB của tôi làm ơn không đưa ra bất kì bình luận nào bệnh vực tôi hay bình luận về dòng trạng thái này vì tôi đã làm một việc sai trái. Tôi xin chân thành cảm ơn!