Văn Hoa Thu Hằng đăng quang Miss Auto

Văn Hoa Thu Hằng gốc Cần Thơ nhưng đang sống ở Hà Nội cùng bố mẹ. Cô từng đoạt danh hiệu Á khôi Thời trang 2007,Top 20 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Người đẹp cũng tham giamột số vai nhỏ trên phim truyền hình.



Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam toàn cầu Trà Ngọc Hằng (phải)trao giải cho Á khôi 1 Miss Auto Ngô Thùy Dương.

Vượt qua vòng tuyển hồ sơ và sơ loại, 30 gương mặt đến từ nhiều vùng miền trong cả nước đã hội tụ về thành phố Cảng tham dự vòng chung kết. Gần kề phút cuối, một thí sinh phải rút lui do đau mắt, chỉ còn lại 29 người trên đấu trường sắc đẹp. Sau phần thi áo dài, Ban giám khảo chọn ra 15 cô gái vào phần thi trang phục biển và trang phục dạ hội. 5 người đẹp nổi bật đi tiếp vào phần ứng xử.Từng tham dự cuộc thi Hoa khôi Thời trang 2007, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Văn Hoa Thu Hằng thể hiện được sự tự tin, bình tĩnh trong từng phần thi. Khi bốc được câu hỏi: "Dự định tương lai của bạn nếu trở thành Hoa khôi Du lịch Ôtô Việt Nam?", cô gái gốc Đồng Tháp trả lời ngắn gọn nhưng khá đầy đủ, với nụ cười rất tự tin trên môi: "Nếu như đoạt giải Nhất, điều đầu tiên em muốn làm là trở về với vòng tay cha mẹ vì em xa nhà đã lâu. Điều thứ hai em mong muốn là được Ban tổ chức cuộc thi tạo điều kiện để tham gia các hoạt động từ thiện, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường". Với câu trả lời này, Văn Hoa Thu Hằng nhận được tràng vỗ tay hưởng ứng lớn từ khán giả.Cao 165 cm, nặng 46 kg, số đo ba vòng 76-60-88, Văn Hoa Thu Hằng không nổi bật về hình thể, nhưng cô luôn biết cách gây chú ý cho mình. Tóc mái bằng ấn tượng, lúc để xõa, khi buộc cao đơn giản, không búi cầu kỳ như những thí sinh khác, khi trình diễn đồng phục áo tắm, bàn tay mềm mại cầm chú chim bồ câu trắng. Thừa nhận mình có lợi thế hơn các bạn ở kinh nghiệm song Văn Hoa Thu Hằng cho biết, cô không dám đặt quá nhiều hy vọng. "Thực sự ai đi thi cũng mong mình chiến thắng và luôn nỗ lực hết mình, nhưng tôi không dám nghĩ mình đoạt danh hiệu cao nhất. Chiến thắng này làm tôi quá bất ngờ và sung sướng. Đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp để tôi quay lại hoạt động nghệ thuật, trở lại với đam mê mà tôi tạm gác mấy năm nay để học tập cho trọn vẹn" - nữ cử nhân Khoa tại chức Thiết kế Thời trang, Đại học Kiến trúc TP HCM, chia sẻ.Ngôi Á khôi thứ nhất thuộc về Ngô Thùy Dương. Danh hiệu Á khôi thứ hai được xướng tên cho Hà Trần Tuyết Nhi. Người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất là Đoàn Kiều My. Người đẹp tài năng là Lê Thị Kiều Trang. Người đẹp chủ nhà Vũ Thị Huyền Trang giành giải Người đẹp biển.Xen kẽ các phần thi là phần trình diễn nhiều xúc cảm của Đinh Mạnh Ninh, Nguyễn Đức Cường, Mỹ Linh, Văn Mai Hương và Uyên Linh. Dù còn lỗi đọc thiếu của MC Phương Trinh, lỗi đi nhầm lượt trình diễn của thí sinh, sự dở chừng trong phần trao chứng nhận cho nhà tài trợ để kịp thời lượng truyền hình trực tiếp..., Miss Auto lần thứ nhất cũng đã khép lại khá suôn sẻ, chọn được đại diện phù hợp với cách nhìn nhận, đánh giá chung của khán giả có mặt tại Cung Văn hóa Thanh niên Hải Phòng.

Ảnh: Tâm Kem

Theo Ngọc Trần (VNE)