Văn học Việt không còn xa lạ với người Nhật

“Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản 2009” sẽ chính thức diễn ra tại di sản văn hóa thế giới Hội An và khu dự trữ sinh quyển thế giới cù lao Chàm (TP Hội An, Quảng Nam). Điểm nhấn của lễ hội là “Không gian văn hóa Việt”: trưng bày 30 gian nhà đủ kiểu dáng đặc trưng; giới thiệu những nền văn hóa đặc sắc; trình diễn của các làng nghề: Nước mắm Nam Ô, tranh thêu XQ, gốm Chu Đậu...; nói chuyện về nhạc dân tộc cùng GS-TS Trần Văn Khê, GS Hoàng Chương; nhiều đêm nhạc: Ánh Tuyết và đêm Văn Cao, Quê nhà (Phan Huỳnh Điểu), Du ca (Trần Tiến)... Đây cũng là lần đầu tiên ba đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của Nhật với trên 200 nghệ sĩ sẽ tham gia các tiết mục: đánh trống Nhật Bản, trình diễn piano, trình diễn các tác phẩm Việt Nam bằng nhạc cụ truyền thống Nhật Bản... Paradise in your soul (tạm dịch: Thiên đường trong tâm hồn) - ca khúc chính của sự kiện do ca sĩ Mỹ Linh cùng ban nhạc Gypsy Queen sáng tác sẽ được trình diễn tại đây và ra mắt tại Nhật Bản sau đó.