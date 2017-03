Vẫn là Thuỷ tiên của ngày nào

Ca sĩ Thuỷ Tiên



Chào mừng chị trở lại với sân khấu ca nhạc Việt Nam. Cảm xúc riêng và thật nhất của chị khi trở lại với sân nhà của chị, với những đồng nghiệp và khán giả của chị cách đây hơn mười năm?

Liệu chị có nghĩ là những khán giả của chị đã từng có, nay đã khác lắm rồi. Họ đã trưởng thành, già đi… còn chị thì vẫn trẻ và có phần lột xác với một Thuỷ Tiên Sài Gòn ngày nào?

Chị còn nhớ cảm xúc ngày chị bước chân đi không?

Tại sao chị thành danh rồi mà đúng lúc nhạc trẻ ở Việt Nam sôi động thì chị lại rút lui?

Chị có còn nhớ những ngày thật sự tươi đẹp, tiếng tăm của mình chứ?

Ngày đó, chị nổi danh với giọng mũi không giống ai, rất đặc biệt. Điều gì đã khiến chị biến một nhược điểm về giọng ca trở thành một thế mạnh riêng đặc biệt đến thế?

Chị còn nhớ những mối giao tình quan trọng trong sự nghiệp của chị với những nhạc sĩ những người bạn như Thanh Tùng, Từ Huy, Tôn Thất Lập, Nguyễn Văn Hiên… Những con người ấy, những bài hát của họ trong lòng chị bây giờ thế nào rồi?

Tôi nghĩ, hẳn chị phải có một động lực nào to lớn lắm, và chắc chắn cũng không phải từ chính chị mà có, mới khiến chị quay trở lại với sân khấu ca nhạc khi chị đã đến Mỹ?







Tại đây, chị gặp lại Thế Sơn – một người từng quá ăn ý với Mong đợi ngậm ngùi thuở nào?

Rõ ràng, chị đã có một cuộc cách mạng về hình thức. Quá trình thay đổi ấy của chị diễn ra như thế nào, có khắc nghiệt với bản thân hay không để có một hình ảnh như thế?

Ở Mỹ, có thể mọi người nghĩ chị như một ca sĩ mới. Nhưng với khán giả Việt Nam họ vẫn nhìn ở chị như một Thuỷ Tiên họ yêu mến thuở nào. Chị có ngại nhắc lại sự nghiệp giai đoạn trước, và người ta cũng hình dung ra chị cũng đã không còn trẻ tuổi?

Thực tế chị đã quá trưởng thành, và cũng trải qua quá nhiều những trải nghiệm của cuộc sống. Con người chị, về tâm đã thay đổi thế nào?

Cuộc sống của chị ở Mỹ bây giờ ra sao?

Nhìn chị xinh đẹp và tràn đầy nữ tính. Nhưng dường như không phải vậy, chị rất mạnh mẽ?

Với giai đoạn tiếp theo của nghề nghiệp tại hải ngoại, có lẽ ít người có được sự may mắn như chị?Chị cảm thấy thế nào về cuộc sống và công việc hiện tại?

Theo Bạch Vân (SGTT) (hình ảnh do nhân vật cung cấp)



Lần đó, trông Thuỷ Tiên khá suy sụp và thiếu lửa. Cô ca sĩ từng nổi danh trong nam ngoài bắc với series những bài hát tuổi ô mai từng được coi là “Cô bé dỗi hờn” xinh đẹp của Sài Gòn tưởng như đã giải nghệ và biến mất. Nhưng không lâu sau đó, đã thấy Thuỷ Tiên hoàn toàn lột xác trong diện mạo của một ca sĩ trẻ tại hải ngoại.Cảm xúc của tôi thật ra rất lẫn lộn. Vui mừng và hồi hộp. Có một sự nôn nao vì tôi có quá nhiều kỷ niệm với Việt Nam, với sân khấu ca nhạc ở Sài Gòn. Thật không tưởng tượng nổi đã hơn mười năm rồi, chợt nghĩ sao thời gian qua mau quá.Thật sự tôi cũng không biết bây giờ khán giả tại Việt Nam sẽ đón nhận mình như thế nào nữa. Khán giả của tôi ngày trước, không biết có còn tới xem tôi biểu diễn nữa hay không? Còn khán giả trẻ bây giờ, chắc chắn không phải là những người đã từng nghe tôi hát trước đây ở Việt Nam. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm tròn tiết mục của mình. Có một điều mà tôi biết qua những lần về Việt Nam trước, vẫn có nhiều người nhận ra tôi. Điều đó luôn làm tôi rất vui.Vì sao lúc đó chị quyết định ra đi trong khi ở Sài Gòn chị đã có tiếng và tên, có khán giả, hoàn toàn có thể trở lại nếu có quyết tâm.Ngày tôi ra đi, có lẽ sẽ là ngày mà không bao giờ tôi quên được. Đó là một quyết định rất khó khăn, mà tôi đã phải thức nhiều đêm mới đi đến quyết định đó được.Một phần tôi rút lui vì vấn đề gia đình và cá nhân của mình. Và hơn nữa, lúc đó tôi muốn nghỉ hát và muốn đi học một thứ gì đó ở bên Mỹ.Ngẫm lại, chị có thấy mình sai lầm trong những quyết định cá nhân nào hay không?Sai lầm thì trong đời ai cũng đều có cả thôi. Đối với Thuỷ Tiên, khi biết mình sau lần này thì chắc chắn tôi sẽ không để mình sai lầm thêm một lần như vậy nữa.Khoảng thời gian mà tôi đi hát ở Việt Nam rất là vui và đẹp đẽ. Điều này tôi vẫn sẽ lưu giữ và ghi nhớ mãi mãi. Ở bên Mỹ, thỉnh thoảng khi đi lưu diễn, tôi cũng thường gặp những khán giả đến tận nơi và nói là, họ đã nghe Thuỷ Tiên từ khi còn ở Việt Nam. Thậm chí họ còn yêu cầu những bài hát mà họ yêu thích mà ngày xưa tôi đã từng hát như Cô bé dỗi hờn, Mong đợi ngậm ngùi, Phố biển… Mỗi lần gặp một người khán giả như vậy, phải nói là tôi vui, vui lắm…Giọng hát thì người ta thường nói là trời cho rồi, tôi cũng chẳng biết mình do đâu mà có một giọng hát đặc biệt như vậy nữa. Khi tôi bắt đầu ca hát, tôi chỉ biết hát theo những chỉ dẫn của anh trai mình. Rồi đến các nhạc sĩ chuyên nghiệp như anh Nguyễn Ngọc Thiện, Sỹ Đan. Rồi thành ca sĩ chuyên nghiệp, nghề dạy nghề… chứ tôi cũng không cố ý tìm cách để làm cho giọng hát của mình trở thành đặc biệt đâu.Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ những khoảng thời gian tôi hát những ca khúc của nhóm nhạc sĩ Những người bạn. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ và sự nghiệp của tôi. Và tôi cũng thấy đó là giai đoạn phát triển trong sáng của nhạc nhẹ… Tôi làm sao mà quên được “những người bạn” vì họ đã dành cho tôi những bài hát tạo nên “ca sĩ Thuỷ Tiên” mà.Qua đến Mỹ, cuộc sống mới của tôi rất khó khăn. Tôi vừa phải đi học vừa phải tự lo cho bản thân mình mọi chuyện. Trước khi ở Việt Nam thì cuộc sống hoàn toàn khác rồi… Nhưng có lẽ duyên nợ của tôi với âm nhạc còn nhiều, nên tưởng như muốn cắt duyên mà chỉ sau ba tháng đến Mỹ, tôi đã được giới thiệu và đi hát trở lại. Tôi phải cảm ơn trung tâm Thuý Nga đã tạo điều kiện cho tôi rất nhiều ngay từ những ngày đầu tiên ấy.Anh Thế Sơn là một trong những người đặc biệt mà tôi muốn gặp lại và là một trong những người đầu tiên tôi gặp khi qua Mỹ. Anh Sơn rất dễ thương, nghe tin tôi qua là tìm mọi cách để liên lạc, rồi đến tận nhà đưa tôi đi ăn, giúp tôi những bỡ ngỡ đầu tiên của cuộc sống mới. Tôi và anh Thế Sơn cũng đã thu hình một bài song ca, vẫn ăn ý như thời Mong đợi ngậm ngùi thuở nào.Đương nhiên hình thức của tôi sau mười năm thì phải thay đổi chứ. Bây giờ, tôi không thể nào còn dễ thương như “cô bé dỗi hờn” hoài được. Thật ra, tôi cũng không biết hình ảnh của mình bây giờ có khác nhiều lắm so với ngày trước hay không. Nhưng tôi biết, tôi cũng như mọi người, phải trưởng thành hơn qua những thăng trầm của cuộc sống thôi.Đúng là ở Mỹ thì trong mắt nhiều người, người ta vẫn nghĩ Thuỷ Tiên là một ca sĩ mới. Bởi thế tôi lại càng vui khi có khán giả ở Việt Nam vẫn coi tôi là… cũ, vẫn là Thuỷ Tiên của ngày nào. Tôi thường vui và cảm thấy hạnh phúc khi được ai đó nhắc lại sự nghiệp và công việc của mình thời gian trước. Nghĩa là mọi người không quên tôi, khoảng thời gian đẹp nhất trong đời của tôi cũng rất có ý nghĩa. Lần về Việt Nam này trong show diễn của Lưu Bích, tôi cũng hy vọng sẽ được gặp lại khán giả của riêng mình ở Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng hết mình để làm tròn tiết mục. Chính sự yêu thương của khán giả trong nước là động lực chính để tôi trở về Việt Nam.Bản thân tôi là người rất thẳng tính và cũng rất nóng tính. Thời gian và cuộc sống đã làm thay đổi con người tôi phần nào, nhất là sau khi mẹ tôi qua đời. Tôi thấy mình chững chạc hơn, bớt nóng tính đi… Nhưng cái tính thẳng thắn thì vẫn là con người thực của tôi. Bởi thế nên cái tính thẳng này, mà lại thẳng quá nên cũng làm cho nhiều người hiểu lầm và khó chịu về tôi.Chị đã bước vào một hạnh phúc gia đình mới chưa?Đến bây giờ thì cuộc sống của tôi bên Mỹ đã ổn định và bình thường. Ngoài công việc đi diễn show vào các ngày cuối tuần, những ngày còn lại tôi dành thời gian cho việc tập thể dục. Tôi tham gia vào một nhóm vận động viên chơi tennis nên có những sinh hoạt đều đặn và rất vui. Đến giờ, tôi thấy sự quý giá nhất của mình chính là sức khoẻ nên rất siêng tập thể dục. Và cả tập bài hát nữa…Tôi sống từ nhỏ với mẹ, nên ảnh hưởng từ mẹ tôi rất nhiều. Mẹ tôi phải nuôi bốn anh em tôi rất vất vả, nên mẹ đã dạy cho tôi phải tự lập từ nhỏ. Chính mẹ là người dạy dỗ, nuôi dưỡng và đã tạo nên tính cách – con người của tôi bây giờ. Vả lại, tôi cũng thấy phụ nữ hiện đại bây giờ có một hình ảnh rất khác truyền thống, mạnh mẽ cả trong suy nghĩ và tư duy. Tôi cũng muốn mình phải là một người phụ nữ hiện đại như thế.Đúng là tôi có nghĩ mình là người may mắn. Bởi thế cho đến giờ, tôi rất hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình.