Văn phòng Sở xác nhận có công văn ủng hộ Quang Anh

Công văn của Sở GD- ĐT Thanh Hóa



"Tôi khẳng định nội dung công văn này không có vấn đề gì cả, không sai phạm gì cả và không có ý gì cả” - ông Vũ Mỹ Long, phó chánh văn phòng Sở GD- ĐT Thanh Hóa.

Anh Lê Xuân Tình, cậu ruột của Quang Anh, cho biết: “Tối 7-9, hàng trăm người dân trong khu phố 8 tập trung xem Quang Anh hát đêm chung kết Giọng hát Việt nhí qua màn hình lớn. Tham gia buổi xem, động viên, cổ vũ cho Quang Anh còn có lãnh đạo phường Đông Sơn. Ai cũng khen Quang Anh hát hay, biểu diễn trên sân khấu tự tin như ca sĩ chuyên nghiệp, nên mọi người đều nhắn tin bình chọn cho cháu Quang Anh. Đây là niềm hạnh phúc, vinh dự của gia đình”.



Một người dân ở khu phố 8, phường Đông Sơn cho biết thêm: “Từ ngày 6-9, UBND phường có công văn gửi về các khu phố, rồi phát nội dung công văn trên loa phóng thanh vận động nhân dân địa phương bình chọn cho cháu Quang Anh. Nhưng khi chưa có công văn của phường, thì từ người dân bình thường đến các tiểu thương ngoài chợ, rồi học sinh, sinh viên quanh đây đều đã nhắn tin bình chọn cho cháu Quang Anh. Người dân khu phố chúng tôi đánh giá Quang Anh đoạt giải nhất là xứng đáng. Mừng cho Quang Anh mang vinh quang về cho xứ Thanh”.



Theo HÀ ĐỒNG- N.XUÂN (TTO)



Sáng 8-9, trả lời phỏng vấn PV, ông Vũ Mỹ Long, phó chánh văn phòng Sở GD- ĐT Thanh Hóa (người ký Công văn số 1579/SGD&ĐT-VP ngày 5-9 với nội dung được cho là ủng hộ thí sinh Nguyễn Quang Anh trong cuộc thi Giọng hát Việt nhí cho biết:“Khi biết thông tin em Nguyễn Quang Anh được vào vòng chung kết cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Thanh Hóa rất vui mừng, vì đây là con em, học sinh người Thanh Hóa. Sau khi trao đổi với lãnh đạo Sở GD- ĐT, được lãnh đạo sở đồng ý, văn phòng sở mới ra Công văn số 1579 mang tính thông báo đến cán bộ, giáo viên, học sinh trong các trường học trên địa bàn tỉnh đón xem Quang Anh biểu diễn đêm chung kết vào đêm 7-9 và cổ vũ động viên Quang Anh"."Mục đích của công văn này là mang tính thông báo để cổ vũ, động viên, chứ không bắt buộc cán bộ, giáo viên, học sinh trong tỉnh phải nhắn tin, bình chọn cho Quang Anh”, ông Long khẳng định.Ông Long chia sẻ: “Em Quang Anh thi tận TPHCM, chứ không phải ở Thanh Hóa. Vì em là người con Thanh Hóa, có nghị lực vươn lên trong gia đình còn nhiều khó khăn, nên chúng tôi ủng hộ. Giọng hát, phong cách biểu diễn của Quang Anh cũng xứng đáng được giải nhất".Bên cạnh Sở GD- ĐT Thanh Hóa có ra công văn ủng hộ Quang Anh, tại phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa (nơi Nguyễn Quang Anh cư trú) cũng ra Công văn số 93/CV-UBND ngày 6-9 yêu cầu bà con, nhân dân trong phường nhắn tin bình chọn cho Quang Anh.Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 8-9, ông Lê Chí Hùng, bí thư Đảng ủy phường Đông Sơn, cho biết: “Khi có công văn của Sở GD- ĐT gửi về các trường học của phường, UBND phường cũng ra công văn chỉ đạo bình chọn cho em Nguyễn Quang Anh, vì em này là công dân của phường Đông Sơn. Nội dung công văn được phát trên hệ thống loa truyền thanh của các phố, vận động nhân dân hãy bình chọn cho Quang Anh".Ông Hùng bày tỏ ý kiến: "Theo cá nhân của tôi thì em Quang Anh xứng đáng đoạt giải nhất của cuộc thi Giọng hát Việt nhí năm 2013. Em Quang Anh biết vượt lên hoàn cảnh khó khăn của gia đình để đạt được thành quả xứng đáng như ngày hôm nay. Em từng đoạt giải nhất cuộc thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ năm 2011”, do Đài PTTH Thanh Hóa tổ chức"."Khi em Quang Anh từ TPHCM trở về địa phương, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể phường sẽ đến nhà chúc mừng em cùng gia đình và sẽ có phần thưởng khích lệ cho em Quang Anh”, ông Lê Chí Hùng cho hay.Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại với PV trưa 8-9, ông Lê Văn Hoa, phó giám đốc Sở GD- ĐT Thanh Hóa, lại nói: “Tôi chưa hề biết về công văn ủng hộ em Nguyễn Quang Anh mà văn phòng sở phát ra ngày 5-9. Ai tham mưu ra công văn này và lãnh đạo ai là người đồng ý để phát đi công văn đó tôi cũng không biết. Nếu bộ phận tham mưu có hỏi ý kiến tôi thì tôi cũng sẽ bác ngay và yêu cầu không được phát hành công văn đó".Ông Lê Văn Hoa nói thêm: "Theo quan điểm cá nhân của tôi thì Sở GD- ĐT Thanh Hóa không nên có công văn mang tính chất can thiệp vào một cuộc thi hát của các em học sinh như thế. Bởi công văn của một cơ quan nhà nước, có dấu đỏ lại đi can thiệp vào một cuộc thi là không nên tí nào. Em Quang Anh có hát hay thì để cho chính những người nghe, người xem truyền hình bình chọn mới khách quan. Sáng mai (thứ hai ngày 9-9) đi làm tại cơ quan, tôi sẽ có ý kiến về vấn đề này”.Câu chuyện công văn từ đêm qua đến giờ tạo ra các luồng ý kiến khác nhau về vấn đế này trên các mạng xã hội cũng như trên các diễn đàn.Một số ý kiến cho rằng với công văn này, thí sinh Quang Anh đã nhận được nhiều lợi thế hơn 2 thí sinh còn lại khi được cả một Sở giáo dục và đào tạo vận động như thế, điều đó là không công bằng trong một cuộc thi.Trong khi đó có một số ý kiến phản bác lại rằng cuộc thi này cho phép được công khai vận động kêu gọi mọi người nhắn tin bình chọn cho thí sinh. Và kêu goi vận động là một chuyện còn mọi người có nhắn tin hay không là chuyện khác.Một số ý kiến cũng chỉ trích Sở Giáo dục và đào tạo Thanh Hóa mang nặng "bệnh thành tích" cũng như mang nặng tính "cục bộ địa phương" khi đưa ra công văn này. Tuy nhiên một số cư dân mạng cũng chia sẻ với Sở giáo dục Thanh Hóa khi cho rằng đó chỉ là một thái độ và hành dộng quan tâm một cách hồn nhiên đến con em địa phương mình mà thôi.Chiều 8-9, luật sư Trịnh Ngọc Ninh - Công ty Luật hợp danh Hoàng Gia (thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa) phân tích: “Hai công văn của Sở GD- ĐT Thanh Hóa và UBND phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa kêu gọi ủng hộ cho em Quang Anh đó là một dạng thư kêu gọi, ủng hộ cho tài năng trẻ của tỉnh nhà. Đây là việc làm bình thường của ngành giáo dục vì em Quang Anh là học sinh. Vì hình thức văn bản, đây là một dạng thư kêu gọi, vận động bình thường, không bắt buộc đối với ai. Đây không phải dạng văn bản quy phạm pháp luật (vì văn bản quy phạm pháp luật phải chứa đựng quy phạm mệnh lệnh hành chính, buộc chủ thể phải thực hiện). Vì vậy, về thể thức và nội dung công văn của sở và phường kêu gọi ủng hộ em Quang Anh không có gì sai”.Luật sư Ninh giải thích thêm: “Nếu trong nội dung công văn của Sở GD- ĐT Thanh Hóa và UBND phường Đông Sơn có yêu cầu bắt buộc mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong tỉnh; người dân trong phường phải nhắn ít nhất một tin nhắn để ủng hộ em Quang Anh, thì công văn này là sai phạm, vì như vậy lại là văn bản quy phạm pháp luật rồi, bắt buộc mọi người phải tuân theo. Còn hai công văn trên không chứa đựng nội dung bắt buộc, mà chỉ kêu gọi ủng hộ em Quang Anh, cũng giống như người dẫn chương trình sau mỗi tiết mục các em đó hát, luôn kêu gọi mọi người ủng hộ, nhắn tin bình chọn cho các em vậy…”