Vẫn ra album mới của M. Jackson dù bị phản đối

“Anh ấy đã thu âm những bài hát này cùng một nhóm nhỏ gồm những cộng sự ăn ý nhất, được lựa chọn kỹ lưỡng nhất”, đại diện hãng Sony nói với BBC về album mới. Album Michael bao gồm những bài hát Vua nhạc pop đã ghi âm trước khi qua đời vào tháng 6/2009, trong đó có những bài mới là bản thu thử, đã được các cộng sự hoàn thiện và đưa vào album.









Theo Pham Mi Ly (VNE)



Trước khi qua đời, Michael từng cộng tác rất ăn ý với các ngôi sao hiphop và R&B như Will.I.Am, Akon và Ne-Yo. Trong số đó, Will.I.Am, rapper thủ lĩnh nhóm Black Eyed Peas, là người kiên quyết chống lại dự án phát hành album mới bằng cách đơn thuần tập hợp các ca khúc đã thu âm mà không có sự cho phép của Michael. “Ra album mới là không tôn trọng anh ấy”, Will.I.Am nói với AP hồi tháng 8.Rapper này đưa ra lý do, Michael Jackson luôn rất cầu toàn với các bản thu được đưa vào album nhạc. Trong số các bài hát anh để lại, có những bài chưa thực sự ăn ý, không thể tùy tiện “nhét” vào album. Nhiều fan cuồng nhiệt của Vua nhạc pop cũng chung quan điểm với Will.I.Am. Họ thành lập một nhóm trên Facebook có tên gọi Michael, This Was Not It(Michael, Đây Không Phải Là Anh). Các fan cho rằng: “Đó chỉ là những bài hát rời rạc hoặc những bài không đủ chất lượng mà Michael quyết định không đưa cho hãng đĩa Sony. Đây không phải điều anh ấy muốn”.Ca khúc đầu tiên trong album Michael, Breaking News, sẽ được phát trên trang web chính thức của Vua nhạc pop trong tuần tới, bắt đầu từ thứ hai 8/11. Michael thu âm bài hát này ở New Jersey vào năm 2007, hãng Sony cho biết họ vừa biên tập và hoàn thiện bài hát. Album cuối cùng của Michael trước khi qua đời có tên Invincible đã ra mắt hơn 10 năm trước (năm 2001).“Hành trình sáng tạo của Vua nhạc pop không bao giờ có điểm dừng, kể từ Invincible anh đã luôn làm việc miệt mài để ra album kế tiếp”, hãng Sony tuyên bố. “Các fan không hề hay biết việc đó, Michael đã liên tục sáng tác và thu âm các bài hát, mọi lúc mọi nơi, từ nhà một người bạn ở New Jersey cho tới phòng thu ở Las Vegas và Los Angeles, cùng một nhóm cộng sự thân thiết”.Teaser ca khúc 'Breaking News'