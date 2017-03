10 nhà thơ được yêu thích nhất tại Anh

Thomas Stearns Eliot sinh ra tại Mỹ nhưng chuyển đến định cư ở Anh từ năm 1914, khi ông 25 tuổi. 13 năm sau, ông nhập quốc tịch Anh. Eliot được biết đến trên khắp thế giới với những bài thơ như The Waste Land, The Love Song of J. Alfred Prufrock và The Hollow Men. Ông từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1948.



Nhà thơ T.S. Eliot.

Judith Palmer, chủ tịch Hiệp hội thơ ca Anh, cho rằng, vị trí dẫn đầu mà Eliot giành được là một kết quả khá bất ngờ. "Số phiếu dành cho Eliot đã gây ra chút ngạc nhiên nho nhỏ. Ông thường sáng tác những tác phẩm trang nghiêm, giàu chất triết học và đầy rẫy những ước lệ cổ điển - điều không dễ dàng phù hợp với thị hiếu số đông", bà giải thích.

Cuộc bình chọn được BBC tổ chức nhằm kỷ niệm Ngày thơ ca quốc gia tại Anh. Alan Yentob - giám đốc sáng tạo của đài BBC - cho biết: "Tôi thần tượng Eliot từ khi còn là đứa trẻ… Và tôi ấn tượng mạnh bởi một trong số những bài thơ thời kỳ đầu của ông - bài The Love Song Of J Alfred Prufrock".

Danh sách 10 các nhà thơ được yêu thích nhất gồm có: T.S. Eliot, John Donne, Benjamin Zephaniah, Wilfred Owen, Philip Larkin, William Blake, William Butler Yeats, John Betjeman, John Keats và Dylan Thomas.

Theo Thanh Huyền (Evan/Tele)