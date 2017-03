20 đầu sách mới và giảm giá từ 15 đến 60%

NXB Trẻ cũng cảm ơn thông tấn báo chí nhất là trong việc chống in lậu – ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ cho biết như vậy tại buổi họp báo vừa diễn ra sáng nay (1-12).

20 đầu sách mới sẽ có mặt tại Hội sách

NXB Trẻ đã giới thiệu 20 đầu sách mới sẽ ra mắt trong tháng 12, trong đó lần đầu tiên cuốn “Malice -Đừng hòng thoát” của tác giả Chris Wooding có mặt tại VN với hình thức nửa tiểu thuyết nửa truyện tranh, bìa được in nổi bằng công nghệ 3D do Thanh Tuyền chuyển ngữ. Thanh Tuyền là dịch giả của cuốn Pháp sư. Chị cho biết đã bỏ thời gian gần hai tháng để dịch "Malice - Đừng hòng thoát”. Bên cạnh đó cón có bộ sách Các giá trị dạy con nên người, bộ truyện Nữ hiệp sĩ, Hậu trường phim Trăng non (sau khi bộ phim vừa công chiếu, NXB Trẻ đã kịp mua bản quyền)…

Trong số 20 đầu sách mới chỉ có hai cuốn của tác giả Việt Nam: “Tản văn Yêu người ngòng núi” của Nguyễn Ngọc Tư và “Tôi ươm ánh mặt trời” của Lữ.

Tại Tuần lễ “Mua sách hay – trúng quà đầy” với 3.000 tựa cùng 100 nghìn cuốn sách được giảm từ 15% - 60%. Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để bạn sẽ có cơ hội rinh về nhà những đầu sách mới với giá cực hấp dẫn, kèm theo là cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng mang tên mưa quà tặng.



PV