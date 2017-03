31 câu chuyện đặc biệt xúc động về tử tù

Sách dày 320 trang do NXB Thanh Niên phát hành, chọn lọc 31 bài phóng sự, ký sự pháp đình của Nguyễn Tuấn trong những năm trở lại đây. Đây là một con số ngẫu nhiên nhưng lại là những bài viết về những số phận đặc biệt nhất mà Nguyễn Tuấn từng gặp trong hành trình làm báo của mình.

Ở đây bạn đọc sẽ gặp những cuộc trò chuyện của tác giả với một số tên tội phạm nguy hiểm nhất, những tên tử tù, tại cơ quan điều tra, trước lúc xét xử hay trước khi bị giải ra pháp trường. Gặp gỡ một số người từng bị bắt oan do các cơ quan tiến hành tố tụng gây ra và đã được bồi thường. Hay một số tên tội phạm nguy hiểm nhưng thoát án tử hình, hiện đang thụ án tại các trại giam... Với các bài ấn tượng như Tử tù Bùi Xuân Khánh, những chuyện ngoài bản án, Trước giờ khai đình, Pháp trường giá lạnh, Khúc ru người cha tử tù…

Bìa cuốn Pháp trường giá lạnh của tác giả Nguyễn Tuấn



Nguyễn Tuấn chia sẻ về những bài viết của mình trong cuốn sách: “Vẫn biết gây ra tội ác tày trời thì phải đền tội. Song, khi tận mắt chứng kiến tử tù bị bị dựng dậy lúc nửa đêm, khi một ngày cũ vừa qua, một ngày mới sắp bắt đầu mới thấy hết sự thê lương, buồn thảm đến tận cùng. Cùng với nó là sự đau đớn của tử tù khi những viên đạn găm vào thân thể và những áp lực từ những người xạ thủ. Vào thời khắc kinh hoàng đó, tôi chỉ có một ước muốn giản dị, trước cái chết, hãy để những con người tội lỗi ấy thấy nhẹ nhàng hơn, bớt đau đớn hơn.



Điều ước muốn đó của tôi đã thành hiện thực bởi Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010 nêu rõ, từ ngày 1/7/2011, người bị thi hành án tử hình sẽ không áp dụng biện pháp xử bắn mà thay vào đó là tiêm thuốc độc, quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc sẽ do Chính phủ quy định.



Và cuốn sách nhỏ này với những câu chuyện của tử tù cũng sẽ khép lại tất cả những gì thuộc về quá khứ. Mặt khác, nó sẽ mở ra một trang mới trong lịch sử thi hành án tử hình của nước ta. Việc tiêm thuốc độc cho tử tù chết sẽ đơn giản hơn nhiều và quan trọng hơn, nó mang một ý nghĩa nhân đạo rất lớn, để kẻ tử tù thấy nhẹ lòng trước khi trả xong món nợ lớn nhất cuộc đời và tan hòa vào lòng đất”.



Với Nguyễn Tuấn, tử tù cũng là những con người nhưng họ có bi kịch lớn hơn, đó là phải mang mạng sống và sự tự do của mình ra để đền tội. Anh viết về họ với tư cách một con người trong sự chìm nổi của những vòng xoáy số phận với những nỗi đau, những bi kịch không tên. Cùng với đó là biết bao trăn trở của người viết về những bài học cuộc đời mà anh tự mình rút ra.



Hiện, Nguyễn Tuấn là trưởng ban Cuối tuần của báo An ninh thủ đô. Anh cũng đã từng cho ra mắt hai tập truyện ngắn riêng và một tập viết chung. Sắp tới, cây bút này sẽ cho ra mắt tập Trò đùa của tình ái.





