4 điều bất ngờ về huyền thoại Bob Dylan

. Chẳng biết gọi tên nào: Theo trang mạng của Bảo tàng Quốc gia Mỹ Smithsonian, Bob Dylan không phải là cái tên duy nhất của nhạc sĩ-ca sĩ đa tài người Mỹ. Tên thật của ông khi mới ra đời là Robert Allen Zimmerman. Ông lớn lên ở vùng Duluth, rồi sau đó là Hibbing của bang Minnesota. Chỉ đến khi bước chân vào Trường ĐH Minnesota, chàng trai Robert mới bắt đầu bén duyên với nghiệp ca hát. Trong một thời gian ngắn sau khi nhập học, ông quyết định đổi tên thành Elston Gunn và đến với New York phồn hoa vào năm 1961. Vào năm 1962, ông chính thức đổi tên mình thành Bob Dylan.

. Lùm xùm chuyện đạo văn: Bob Dylan cũng từng bị cáo buộc đạo văn. Ông từng bị so sánh là đã “vô tình mượn” lời thơ của Henry Timrod cho một bài hát của mình vào năm 1965. Tuy nhiên, Bob Dylan biện hộ rằng danh tiếng của Henry Timrod được “hồi sinh” là nhờ bản nhạc của ông và việc dẫn lại lời thơ của người khác là truyền thống trong dòng Nhạc đồng quê. Trong nhiều thập niên, bài hát Blowin’ in the wind của Bob Dylan cũng bị cáo buộc là đạo văn từ một bài thánh ca của một học sinh trung học tên Lorre Wyatt. Ca sĩ Joni Mitchell, đối thủ “không đội trời chung” của Dylan, cũng nhiều lần cáo buộc ông là “kẻ đạo văn”.

. Không chỉ có âm nhạc: Bob Dylan còn có một biệt tài nghệ thuật khác ngoài âm nhạc. Không chỉ tự sáng tạo bìa cho hai album vào những năm 1970 của mình, Bob Dylan vào năm 2007 còn trình làng các bức vẽ do mình tự sáng tác cho công chúng. Kể từ đó ông đã cho xuất bản vài quyển sách về các bức vẽ của mình cùng một số triển lãm lớn trên thế giới.

. Ca sĩ đoạt giải thưởng… nhà báo: Đây không phải là lần đầu tiên người ta cảm thấy sốc về một giải thưởng “trái ngành” của Bob Dylan. Theo Bảo tàng Smithsonian, vào năm 2008 ban tổ chức của giải thưởng cao quý nhất trong giới báo chí Mỹ - giải thưởng Pulitzer đã trao tặng cho Bob Dylan giải đặc biệt “vì sức ảnh hưởng to lớn của ông đối với âm nhạc và văn hóa Mỹ”. Đây là hạng mục giải thưởng dành cho các nghệ sĩ “phi cổ điển” của Mỹ, bắt đầu từ năm 1997.