9 tác giả đoạt giải 'Văn học tuổi 20' lần 4

Cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ 4 do Hội nhà văn TP HCM, báo Tuổi Trẻ và NXB Trẻ phát động từ ngày 24/3/2009 đến 30/4/2010.

Qua hơn một năm phát động, cuộc thi nhận được 197 tác phẩm tham dự, đa phần là truyện ngắn. Các cây bút dự thi đến từ cả 3 miền đất nước. Trong đó, miền Bắc khoảng 20%, miền Trung 30%, miền Nam 50%, đa số ở lứa tuổi 8X. Người dự thi lớn tuổi nhất sinh năm 1937, trẻ nhất sinh năm 1993. Nghề nghiệp của các tác giả cũng rất đa dạng như: học sinh sinh viên, nhà báo, nhà giáo, công nhân, kỹ sư, bác sĩ, văn nghệ sĩ, doanh nhân…

23 tác phẩm được chọn vào chung khảo. Sau hơn một tháng làm việc, Ban giám khảo đã chọn được 9 tác phẩm để trao giải. Trong ngày trao giải, các tác phẩm đoạt giải sẽ được phát hành trọn bộ 9 cuốn.

Trong số các tác giả đoạt giải Văn học tuổi 20 lần này, có 8 tác giả lần đầu tiên đoạt giải. Một tác giả giành giải kỳ trước tiếp tục đoạt giải lần này là cây bút Trương Anh Quốc.

9 tác phẩm đoạt giải Văn học tuổi 20 lần 4 qua góc nhìn của ban giám khảo

Tập truyện 'Tạm trú' của Đỗ Duy

Tác giả Đỗ Duy sinh ngày 12/7/1981 tại Cần Thơ, lớn lên tại Cà Mau. Hiện là phóng viên tự do, cộng tác viên của Tuổi Trẻ, Thể Thao Văn Hóa cuối tuần, Sài Gòn tiếp thị...

Tập Tạm trú được nhận xét là một bản thảo viết tốt, nội dung sâu sắc ẩn dưới một bút pháp nhẹ nhàng, mềm mại. 8 truyện ngắn hợp với chủ đề cuộc thi, nhân vật là những người trẻ thuộc lứa tuổi 20. Nội dung là những mẩu chuyện dung dị gần gũi với cuộc sống thường ngày, tình tiết cũng rất đơn sơ nhưng phản ánh được nhiều gam màu cuộc sống. Văn phong đậm chất Nam Bộ.

Tập truyện "Những giao diện ẩn" của Thiên Di

Tác giả Thiên Di sinh năm 1983 tại Diên Khánh - Khánh Hòa, thường trú: Bắc Bình - Bình Thuận. Hiện làm việc tại công ty sách Phương Nam, TP HCM.

Những giao diện ẩn viết về tình bạn, ước mơ tuổi trẻ và cách thức biến nó thành hiện thực. Cái đáng quý của truyện này là người viết đã biết cách làm “lạ hóa” một chủ đề rất đỗi bình thường. Tiểu thuyết, dạng như văn học kỳ ảo, viết về những góc khuất của cuộc sống dưới cái nhìn của một cô gái đã đi về thế giới bên kia.Văn phong gãy gọn, giàu cảm xúc.

Tập truyện "Giấc mơ bên gốc cây vú sữa" của Nguyễn Thị Mạnh Hà

Tác giả sinh năm 1982 tại Tây Ninh. Tốt nghiệp ngành Ngữ văn Anh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, năm 2004. Sau khi tốt nghiệp, làm biên tập viên website cho một số công ty tại TP HCM.

Giấc mơ bên gốc cây vú sữa là truyện dài nhiều chương, viết liền lạc các chương dưới dạng tự truyện. Truyện được nhận xét có cách viết hiện đại, (sử dụng nhiều chi tiết của công nghệ thông tin, sơ đồ hóa nhiều mối quan hệ…) có văn, hấp dẫn, nhiều tình tiết và yếu tố bất ngờ. Nhân vật được khắc họa tốt, có tính cách. Đặc biệt là thể hiện được màu sắc đạo Cao Đài vốn rất khó đưa vào tiểu thuyết.

Đây là một “tự truyện” khá thú vị và sâu sắc của một cô gái 8X, từ góc nhìn gần và sâu của cô về gia đình, trường lớp, chốn làm, người bạn, người thầy, nghệ sĩ… và về chính cô - giữa những giá trị truyền thống cô được nuôi dưỡng và cuộc sống đương đại mà cô tiếp cận.

Tập truyện "Visa" của Hải Miên

Tác giả sinh năm 1973, tại Bình Định. Công việc trước đây là nhà báo. "Visa" được nhận xét là đề tài hiện đại, mang hơi thở cuộc sống người trẻ trong bối cảnh xã hội hiện nay. Bút pháp hành văn tốt, xây dựng và lột tả được tâm tư của nhân vật điển hình.

Tập truyện đầy ắp hơi thở cuộc sống nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Đa giọng điệu, cuộc sống hiện lên nhiều mặt như một cuốn phim, rõ ràng, sắc nét, phong phú chi tiết vui tươi và đau đớn. Lối viết hiện đại, bút pháp già dặn trải đời, lôi cuốn bởi nhiều tầng nghĩa.

Tập truyện "Những chuyển điệu" của Nguyễn Thiên Ngân

Tác giả sinh năm 1988 tại Đăk Lăk. Vừa tốt nghiệp ngành Ngữ Văn - Đại học KHXH & NV TP HCM.

Những chuyển điệu được nhận xét là một câu chuyện pha lẫn dịu dàng và khốc liệt. Những mối tình đổ vỡ không do người trong cuộc. Những con người bị quăng quật vào cơn lốc nghiệt ngã của số phận vì lỗi lầm của những thế hệ trước, và những bi kịch ấy khiến họ bị triệt tiêu toàn bộ năng lực sống, khiến họ vĩnh viễn chỉ tồn tại vô cảm trong cái vỏ thân xác của mình.

Người viết xây dựng các tuyến nhân vật và đan cài tình tiết đẩy xung đột lên cao trào. Tất cả những điều dữ dội ấy lại được chuyển tải bằng giọng văn nhẹ nhàng, có sức lôi cuốn người đọc đến tận trang cuối cùng.

Ban giám khảo đánh giá, đây là một truyện viết rất xuất sắc về thân phận, về bi kịch và nỗi cô đơn. Tuy nhiên, giá như cứ phơi bày sự đổ vỡ và bỏ đi trang kết, có khi lại nâng cao hiệu quả hơn.

Câu chuyện mở đầu tưởng chỉ đơn giản xoay quanh tình yêu của đôi lứa, nhưng tình tiết câu chuyện lại dẫn dắt người đọc đến một bất ngờ: đó là bi kịch của một gia đình mà ván cờ khốc liệt của cuộc đời đã đẩy số phận của mỗi con người vào con đường cùng không lối thoát. Bi kịch gia đình đã làm cho họ trở thành vô cảm, mất hết niềm tin và hy vọng vào cuộc sống, cô đơn lạc lõng với chính người thân của mình. Truyện viết không căng thẳng, nhẹ nhàng từ lời dẫn chuyện của 2 nhân vật trong cuộc, đẩy đến tình huống. Đó là cái hay, cái bất ngờ của tác phẩm.

Tập truyện "Biển" của Trương Anh Quốc

Tác giả sinh năm 1976 tại Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam. Hiện là kỹ sư điện tàu vận tải biển.

Biển gồm 19 truyện ngắn liên hoàn chung một đề tài về ngành vận tải biển đường xa. Sinh động và súc tích là nét chính của tập truyện.

Tập truyện ngắn viết về một chủ đề chung là những chuyến hải hành, với nhân vật là thủy thủ, máy trưởng, đầu bếp… Nội dung phong phú, sống động, dồi dào chất liệu sống. Từng truyện một không quá đặc sắc, nhưng khi đứng chung trong một tập đã vẽ nên một cuộc sống đặc biệt với rất nhiều điều thú vị trên sóng nước.

Tập truyện "Cô con gái ngỗ ngược" của Võ Diệu Thanh

Tác giả sinh năm 1975 tại Châu Phong, Tân Châu, An Giang. Hiện là giáo viên dạy mỹ thuật trường tiểu học C Chợ Vàm, Phụ Tâm, An Giang.

Cô con gái ngỗ ngược là tập truyện khá, có chủ đề rõ ràng, văn phong duyên dáng. Đây là một tập truyện với nhiều truyện ngắn ngộ nghĩnh, chân thật, xúc động.

Truyện viết dường như không có kỹ thuật nhưng vẫn khiến người đọc cuốn hút, bất ngờ, thú vị. Tác giả tỏ ra là người biết quan sát đời sống, chắt lọc những câu chuyện độc đáo thú vị mang tính nhân văn. Trong văn có tình, lấp lánh cái nguyên sơ thuần chất.

Tập truyện "Thuê bao quý khách..." của Hương Thị

Tác giả sinh năm 1984 tại Xuân Hòa - Vĩnh Phúc. Phóng viên báo Tuổi Trẻ thủ đô - Hà Nội.

Thuê bao quý khách là câu chuyện kể về một trí thức trẻ giữa môi trường cạnh tranh khốc liệt trong lối sống cũng như công việc. Sự mất tích của người tình như tiền định, khi mẹ cô cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Câu chuyện từ một thời gian khó thập niên 1980 lan mãi đến nay như hàm chứa điều gì bí ẩn mà nhân vật chính không hiểu nổi.

Truyện viết chắc tay, tạo sự hấp dẫn nhất định dù tình tiết chưa thuyết phục lắm.

Tập truyện "Giảng đường yêu dấu" của Mai Anh Tuấn

Tác giả sinh năm 1983 tại Quảng Sơn - Quảng Trạch - Quảng Bình. Hiện dạy học tại Hà Nội.

Giảng đường yêu dấu làm người đọc như bị cuốn vào mạch truyện (cũng giống như đi tìm đáp số), đi qua những hồi ức của một giảng viên trẻ trong bối cảnh giáo dục còn nhiều ngổn ngang.

Các nhân vật liên tục đổi chỗ, chồng lấp lên nhau. Chất liệu ngôn từ và chi tiết hình ảnh là sự hòa trộn giữa dân gian và hiện đại, cũ và mới. Tất cả được thể hiện với một giọng dí dỏm, thông minh và khá lôi cuốn.

Tiểu thuyết viết về những góc cạnh của cuộc sống dưới cái nhìn của một thầy giáo trẻ mới ra trường.Viết hay, sáng tạo, nhiều tầng ngữ nghĩa tạo những cảm xúc khác nhau nơi người đọc.



Theo Thất Sơn (Evan)